Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, çıkardığı yanık saç kokan parfümün satışlarının iyi gittiğini belirterek “Lütfen parfümümü alın, ben de Twitter’ı alayım” dedi



Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, çıkardığı “Yanık Saç” isimli parfüm için Twitter’dan takipçilerine seslenerek “Lütfen parfümümü alın, ben de Twitter’ı alayım” dedi.

Elon Musk, “Burnt Hair” (Yanık Saç) isimli parfümün kısa sürede 10 bin adet sattığını duyurmuştu. Twitter profiline “Parfüm satıcısı” ibaresini ekleyen Musk, “Dünyanın en iyi parfümü” notunu paylaşmıştı.

Yanık saç kokan parfümün şişesi 100 dolara satılıyor.

Elon Musk son Twitter mesajlarında da parfüm satışlarının iyi gittiğini belirterek “1 milyon dolarlık Yanık Saç satışı” haberlerini görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. Musk bir süre sonra da “1 milyon dolar değerinde parfüm sattığı” yönündeki bir haberi paylaştı.

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, daha önce de Tesla markalı tekila ve inşaat şirketi Boring Company şapkalarıyla milyonlarca dolar kazanmıştı.

