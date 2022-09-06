Lüks Kıyamet Günü sığınakları

Bu yıl yayınlanması beklenen "En Zenginlerin Hayatta Kalması" isimli yeni bir kitap, zenginlerin felaketlerden saklanmak için uzak ve lüks kıyamet sığınakları inşa ettiğini iddia ediyor.

Olası bir felaket, savaş ya da toplumsal çöküş durumunda saklanmak için gizli mülkler satın alan bazı mega zenginlerle konuşan yazar Douglas Rushkoff, birçok zengin insanın medeniyetin çöküşü konusunda çok endişeli olduğunu açıkladı.

Bu nihai çöküşün nedeninin ne olacağı, iklim değişikliği mi yoksa nükleer savaş mı olacağı net olmasa da, kesin olan bir nokta var: dünyanın en zengin insanlarından bazıları, Kıyamet Günü’nde lüks içinde hayatta kalmak istiyor.

The Guardian’da yazan Rushkoff, dünyanın zengin seçkinleri tarafından inşa edilen hayatta kalma sığınaklarından bazılarını anlattı.

SİNEMA, HAVUZ, YEMEK ALANLARI…

Lüks bir sığınak şirketi olan Rising S Company, kapalı yüzme havuzları ve bowling salonları ile birlikte gelen yaklaşık 151 milyon TL (8,3 milyon dolar) değerinde lüks “Aristokrat” sığınakları sunuyor.

Bir diğeri, Vivos, eski soğuk savaş tesislerinde lüks yeraltı daireleri satıyor ve bu dairelere havuzlar, sinemalar, yemek alanları ve daha pek çok şey sığdırıyor.

Rushkoff, bu lüks sığınakların “güneşli bahçe alanları simüle edilmiş bir havuz, bir şarap mahzeni ve zenginleri evde hissettirecek diğer olanaklar gibi doğal ışığın taklidini” sağladığını söyledi.

“FELAKETLERDEN KORUYAMAYABİLİR”

Diğer milyarderlerin de helikopter pistleri ve çiftlik alanları olan özel adaları satın aldığı bildiriliyor.

Ancak Rushkoff, sığınakların milyarderleri yarattıkları felaketlerden koruyamayacağını, çünkü nihayetinde toplumun geri kalanının işleyişine bağlı olacaklarını savunuyor. Bir kıyamet olayından sonra “güvenlik ekiplerinin” ne yapacağından ve patronlarına sırtını dönüp dönmeyeceklerinden bile korktuklarını söylüyor.

“Silahlı muhafızların, yerleşkelerini akıncıların yanı sıra öfkeli çetelerden korumak için gerekli olacağını biliyorlar. Muhafızları sonunda kendi liderlerini seçmekten ne alıkoyabilir?” diyen yazar, eğer milyarderler gerçekten Kıyamet Günü’nden kaçınmak istiyorlarsa, geri kalan insanları kaderine terk etmek yerine, hep beraber o günün engellemesine yardım etmeye başlamaları gerektiğini savunuyor.