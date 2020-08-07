Lübnan’da facianın ardından tansiyon düşmüyor!

Başkent Beyrut’ta dün akşam saatlerinde parlamento binası yakınlarındaki gösterilerde protestoculara karşı biber gazı kullanıldı.
Hükümet, patlamaya limandaki bir depoda 2013’ten beri güvensiz bir şekilde tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı. Protestocular faciaya hükümetin ihmalinin yol açtığını savunuyor.
Foto: Reuters.
Yüzlerce binayı yerle bir eden patlamada çok sayıda kişiye hala ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Foto: Reuters.
Lübnan resmi haber ajansı patlamayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında şimdiye dek 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Lübnan’da salı günü meydana gelen patlamada 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi de yaralandı.