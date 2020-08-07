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Lübnan’da facianın ardından tansiyon düşmüyor!

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Lübnan'da dünyayı dehşete uğratan patlamanın ardından sular durulmuyor. Faciadan hükümeti sorumlu tutanlarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan’da facianın ardından tansiyon düşmüyor!

Başkent Beyrut’ta dün akşam saatlerinde parlamento binası yakınlarındaki gösterilerde protestoculara karşı biber gazı kullanıldı.

Hükümet, patlamaya limandaki bir depoda 2013’ten beri güvensiz bir şekilde tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı. Protestocular faciaya hükümetin ihmalinin yol açtığını savunuyor.

Foto: Reuters.

Yüzlerce binayı yerle bir eden patlamada çok sayıda kişiye hala ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Foto: Reuters.

Lübnan resmi haber ajansı patlamayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında şimdiye dek 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Lübnan’da salı günü meydana gelen patlamada 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi de yaralandı.

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