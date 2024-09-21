Lübnan sınırı ateş altında

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası sınırda çatışmalar şiddetlendi. İsrail, Lübnan'a en yoğun bombardımanlarından birini gerçekleştirirken, Hizbullah İsrail'e yedi ayrı saldırıda yaklaşık 150 füze fırlattı

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından sınırda çatışmalar şiddetlendi.

Hizbullah, İsrail'i Katyuşa füzeleri ile hedef alırken İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.

İki güvenlik kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güney banliyölerinde bulunan kilit önemdeki Hizbullah tesislerinin yakınını vurduğunu bildirdi.

Saldırıda Hizbullah'ın üst düzey bir isminin hedef alındığı açıklandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ilk belirlemelere göre saldırıda beş çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

HİZBULLAH KATYUŞA FÜZELERİ FIRLATTI

Hizbullah, İsrail'in Beyrut saldırısından önce İsrail'i füzelerle hedef aldı.

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in yedi ayrı saldırıda Katyuşa füzeleri ile vurulduğu duyuruldu.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, sınırın Lübnan tarafından 150 civarında füze fırlatıldığını aktardı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere dün erken saatlerde de yeni hava saldırıları düzenledi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel ve Kefr Kila bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde başlayan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 480'e yükseldi.

İSRAİL FÜZE RAMPALARINI BOMBALADI

İsrail ordusu, önceki akşam Lübnan'da Hizbullah hedeflerini havadan vurduğunu açıkladı. Örgüte ait füze bataryaları ve altyapılar hedef alınırken, saldırının 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlar arasında olduğu belirtildi.

İsrail, 50'den fazla hava saldırısında, 30 füze platformu ile 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.

Saldırılarda, 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır bin roket başlığının vurularak imha edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, önceki gün sınırda iki askerinin öldüğü Hizbullah saldırılarının ardından İsrail kontrolündeki Golan Tepelerinde yeni bir topçu mevzisi kurdu.

KARŞILIKLI RESTLEŞME

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, cihaz patlamaları sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in savaşta yeni bir aşamaya geçtiğini ve odağının kuzeye kaydığını duyurmuştu. Gallant, Hizbullah'ın “giderek artan bir bedel ödeyeceğini” belirtti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise “ağır darbe” olarak nitelendirdiği bombalı saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada misilleme sözü verdi.

Nasrallah, İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını ve cihaz saldırılarının bir "savaş ilanı" olduğunu söyledi.

Öte yandan cihaz patlamalarında hayatını kaybedenler için Lübnan'da cenaze törenleri düzenlendi.

Saldırılarda ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybetmiş, en az 3 bin 700 kişi yaralanmıştı.