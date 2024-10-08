banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
25 0
Otomobil parçaları kül oldu
Otomobil parçaları kül oldu
66 0
 
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
27 0
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
31 0
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
30 0
Beyrut’a yoğun bombardıman
Beyrut’a yoğun bombardıman
33 0
Milletvekillerine saldırdı
Milletvekillerine saldırdı
50 0
banner1032

Lübnan'dan İsrail'in Hayfa kentine 100'den fazla roket atıldı

banner1020

Hizbullah'ın fırlattığı roketlerin bir kısmı Hayfa'da belli bölgelere isabet etti ve hasara yol açtı

banner1045
Lübnan'dan İsrail'in Hayfa kentine 100'den fazla roket atıldı
banner971

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan İsrail ordusu, bugün Lübnan tarafından Hayfa kentine iki dalga halinde toplamda 105 roket atıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın fırlattığı roketlerin bir kısmının İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Hayfa'ya Lübnan'dan ilk aşamada 85 roket fırlatıldı, bazıları kentte belli bölgelere isabet etti ve hasara yol açtı.

Hayfa kentine Lübnan'dan 20 roket daha fırlatılırken, roketlerin bir kısmı hava savunma sistemlerince engellendi, bir kısmı da evlere isabet ederek hasara neden oldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da Hayfa'da imha edilen roket parçalarının 150 ayrı noktaya düştüğü kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki bir kadının hafif yaralandığı bildirildi.

- İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.