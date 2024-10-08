Lübnan'dan İsrail'in Hayfa kentine 100'den fazla roket atıldı

Hizbullah'ın fırlattığı roketlerin bir kısmı Hayfa'da belli bölgelere isabet etti ve hasara yol açtı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan İsrail ordusu, bugün Lübnan tarafından Hayfa kentine iki dalga halinde toplamda 105 roket atıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın fırlattığı roketlerin bir kısmının İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Hayfa'ya Lübnan'dan ilk aşamada 85 roket fırlatıldı, bazıları kentte belli bölgelere isabet etti ve hasara yol açtı.

Hayfa kentine Lübnan'dan 20 roket daha fırlatılırken, roketlerin bir kısmı hava savunma sistemlerince engellendi, bir kısmı da evlere isabet ederek hasara neden oldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da Hayfa'da imha edilen roket parçalarının 150 ayrı noktaya düştüğü kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki bir kadının hafif yaralandığı bildirildi.

- İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.