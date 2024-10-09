Lübnan'dan İsrail'e roket yağmuru

İsrail savaş uçakları, gece yarısına doğru Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha vururken, Lübnan'dan İsrail'in Hayfa kentine 100'den fazla roket atıldı, bazıları kentte belli bölgelere isabet etti ve hasara yol açtı

İsrail ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmasının birinci yılı dolarken, Lübnanlı grup Hayfa'ya en ağır saldırıyı gerçekleştirdi.

Lübnan'ın en ciddi askeri gücü Hizbullah, dün öğle saatlerinde Hayfa'yı yeniden hedef aldı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan İsrail ordusu, dün Lübnan tarafından Hayfa kentine iki dalga halinde toplamda 105 roket atıldığını duyurdu. Öğle saatlerinde Hayfa ve etrafındaki kasabalar siren sesleriyle çalkalandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın fırlattığı roketlerin bir kısmının İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi ancak bazı binalar vuruldu.

Açıklamaya göre, Hayfa'ya Lübnan'dan ilk aşamada 85 roket fırlatıldı, bazıları kentte belli bölgelere isabet etti ve hasara yol açtı.

Hayfa kentine Lübnan'dan 20 roket daha fırlatılırken, roketlerin bir kısmı hava savunma sistemlerince engellendi, bir kısmı da evlere isabet ederek hasara neden oldu. İsrail polisinden yapılan açıklamada da Hayfa'da imha edilen roket parçalarının 150 ayrı noktaya düştüğü kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki bir kadının hafif yaralandığı bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmaya girdiğini duyurdu.

Telegram kanalından açıklama yapan grup, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmada işgal askerlerini bombalarla hedef aldığını ve birçoğunun öldüğünü belirtti.

Kanal 12 televizyonu Hayfa'ya en az beş füzenin düştüğünü izleyicilerine aktardı, belediye başkanı ise bir binanın vurulduğunu söyledi.

Kanal 12 daha sonra, Hayfa ve kuzey banliyösü Krayot'ta en az 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Polisi kaynak gösteren televizyon, Hayfa ve çevresinde yaklaşık 150 yere füze ve şarapnel parçaları düştüğünü belirtti.

Amerikan Associated Press haber ajansı, Hayfa'nın kuzey banliyösü Kiryat Yam'da hasar alan evlerden fotoğraf servis etti.

Hizbullah geride kalan haftalarda Lübnan sınırına 30 kilometre mesafede bulunan Hayfa'yı birçok kez hedef aldı ancak üst üste iki gün şehir merkezini vurmayı başardı.

300 bin nüfuslu Hayfa'nın vurulması, Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon ortaklarının savaşın İsrail'i daha güvenli bir hale getirdiği iddiasını çürütüyor.

Lider kadrosunun neredeyse tamamı öldürülen ve caydırıcılığı yara alan Hizbullah ise, Hayfa'ya füze saldırılarıyla komuta yapısının halen sağlam olduğu mesajını veriyor.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, gece yarısına doğru Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha vurdu. Hizbullah'ın kalesi Bekaa Vadisi ve Lübnan'ın güneyindeki birçok noktaya da onlarca hava saldırısı gerçekleşti.

Beyrut'un güney banliyölerinde patlamalar duyulurken, İsrail ordusu Hizbullah'ın lojistik karargahını hedef aldığını açıkladı.

