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Lübnan'daki patlama patlayıcı yüklü gemide meydana geldi

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Lübnan'daki patlama patlayıcı yüklü gemide meydana geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut büyük bir patlama ile sarsıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre liman bölgesinde meydana gelen patlamadan yükselen duman bulutu tüm şehirden görülebiliyor.

İki güvenlik kaynağı, Reuters'a yaptıkları açıklamada limanda depoların olduğu yerde çok büyük bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Patlama nedeniyle devasa bir duman gökyüzünü kaplarken, olayda çok sayıda yaralının olduğu söyleniyor.

Reuters, sağlık yetkililerine dayandırdığı haberinde olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

BÜYÜKELÇİ ÇAKIL NTV'DE AÇIKLADI

Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, NTV yayınına katılarak olayı ve yaşananları anlattı, patlamada büyükelçilik koutunun da camlarının kırıldığını söyledi. Çakıl, büyükelçilik personelinin hepsinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Çakıl olayın bir yangınla başladığını, yangına müdahale edilirken patlamanın meydana geldiğini söyledi.


Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı, patlamanın çok büyük bir hasara neden olduğunu ve çok fazla sayıda yaralı olduğunu açıkladı.

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