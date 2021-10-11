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Lübnan'da petrol tesisinde yangın

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Lübnan'ın güneyindeki bir petrol tesisinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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Lübnan'da petrol tesisinde yangın
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'da petrol tesisinde

'ın güneyindeki bir petrol tesisinde çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Haberler - Reuters - NTV Haber 11.10.2021 - 10:36

Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 1
 
Lübnan'ın güneyindeki sahil kasabası Zahrani'de, bir benzin tankerinde çıktı.
 
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 2
 
Devlet haber ajansı, yangın çıktığında yakınlarda hiçbir işçi olmadığını söyledi.
 
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 3
 
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
 
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 4
 
Yetkililer, Beyrut'u güney Lübnan'a bağlayan ve Zahrani'den geçen otoyolu trafiğe kapattı.
 
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 5

 
Yangın, yakıt sıkıntısı nedeniyle iki gün önce çalışmayı durduran Lübnan'ın ana elektrik santrallerinden birine yakın.
 
Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 6
 
Lübnan bir yandan da elektriğin günde 22 saate kadar kesildiği ciddi bir krizle mücadele halinde.

Lübnan'da petrol tesisinde yangın - 7
  
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