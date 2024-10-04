Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor

Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, hava saldırılarını da sürdürüyor. İsrail’in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 127'si çocuk, 1974 kişinin öldüğü, 9 bin 290 kişinin yaralandığı, 1 milyon 200 bin kişinin ise bombardımanlar nedeniyle yerinden edildiği bildirildi

İsrail ordusu, Beyrut'ta önceki gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı.

Hedef alınan noktanın Başura bölgesindeki Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi. Saldırıda 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu dün ise Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl belediye binasını vurduklarını, saldırıda en az 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

HİZBULLAH'TAN ROKETLİ SALDIRI

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 25 kasabada yaşayanlar için yeni tahliye uyarısı yayınladı.

Lübnan haber ajansı, İsrail'in ilerleyen saatlerde Beyrut'un güneyindeki Jamous, Kafa'at, Chyah mahallelerini vurduğunu aktardı.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentinin Ernun beldesine düzenlediği hava saldırısında iki kişinin öldüğü bildirildi.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Sa'sa yerleşimine İsrail güçlerini hedef alan roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

SEKİZ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu önceki gün ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail ordusu, sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu.

Yaşanan son kayıplarla birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1974, yaralı sayısının da 9 bin 290 olduğu bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle 8 Ekim'den bu yana 1 milyon 200 bin kişinin yerinden edildiği, bu kişilerden 160 bin 200'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

