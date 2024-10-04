banner913
banner932
BM Sözcüsü Dujarris:
BM Sözcüsü Dujarris: "Kıbrıs’taki taraflar, 15 Ekim'de BM'de bir araya gelecek"
7 0
Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!
Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!
31 0
 
“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
“Her gün 1400 ders boş geçiyor”
18 0
Hayatının baharında trafiğe kurban
Hayatının baharında trafiğe kurban
119 0
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
19 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
21 0
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
36 0
banner1032

Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor

banner1020

Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, hava saldırılarını da sürdürüyor. İsrail’in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 127'si çocuk, 1974 kişinin öldüğü, 9 bin 290 kişinin yaralandığı, 1 milyon 200 bin kişinin ise bombardımanlar nedeniyle yerinden edildiği bildirildi

banner1045
Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor
banner971

İsrail ordusu, Beyrut'ta önceki gece üç noktayı vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Beyrut'ta "nokta atışı" bir saldırı düzenlediğini açıklandı.

Hedef alınan noktanın Başura bölgesindeki Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi. Saldırıda 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de de şiddetli patlama sesleri duyuldu. 

İsrail ordusu dün ise Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl belediye binasını vurduklarını, saldırıda en az 15 Hizbullah üyesinin öldüğünü açıkladı. 

Hizbullah'tan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

HİZBULLAH'TAN ROKETLİ SALDIRI

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 25  kasabada yaşayanlar için yeni tahliye uyarısı yayınladı. 

Lübnan haber ajansı, İsrail'in ilerleyen saatlerde Beyrut'un güneyindeki Jamous, Kafa'at, Chyah mahallelerini vurduğunu aktardı. 

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentinin Ernun beldesine düzenlediği hava saldırısında iki kişinin öldüğü bildirildi.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Sa'sa yerleşimine İsrail güçlerini hedef alan roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

SEKİZ İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu önceki gün ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail ordusu, sekiz askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. 

Yaşanan son kayıplarla birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1974, yaralı sayısının da 9 bin 290 olduğu bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle 8 Ekim'den bu yana 1 milyon 200 bin kişinin yerinden edildiği, bu kişilerden 160 bin 200'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.
 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.