Lübnan bombardıman altında

İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları devam ediyor. İlk kez Beyrut'un merkezini vuran İsrail savaş uçakları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin üç üyesini öldürdü. Ülkenin güneyindeki bombardımanda ise Hamas'ın Lübnan şefi Fetih Şerif Ebu el-Emin'in öldüğü açıklandı

İsrail ordusunun Lübnan'a kara operasyonu düzenleyeceğine ilişkin iddialar ortaya atılırken, havadan bombardımanlara yenileri ekleniyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daire vuruldu.

Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

Yerel medya saldırıda, Sünni bir topluluk olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığını öne sürdü.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ise saldırıda üç liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'e ait bir silahlı insansız hava aracının Vazzani kontrol noktasında gerçekleştirdiği saldırıda bir Lübnan askerinin öldüğünü duyurdu. Habere göre, saldırıda bir asker de yaralandı.

İsrail saldırılarında daha önce Lübnan ordusundan bir ölüm kayıtlara geçmiş değil.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise, İsrail'in ülkenin güneyindeki Sayda'ya bağlı Ayn Delb'deki hava saldırılarında can kaybının 45'e yükseldiğini açıkladı. Kasabadaki İsrail baskınında yaralananların sayısı ise 75.

Bir diğer İsrail saldırısı yine Lübnan'ın güneyine gerçekleştirildi.

Hamas'ın Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinen yaptığı açıklamada, örgütün Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evinin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda el-Emin ile eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail, önceki gün de Yemen'deki Husi isyancılarına ve Lübnan'daki onlarca Hizbullah hedefine hava saldırıları düzenledi.

Husiler tarafından yönetilen sağlık bakanlığı, Yemen'in Hudeyde limanına düzenlenen hava saldırılarında en az dört kişinin öldüğünü ve 29 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan'daki yetkililer ise önceki günkü İsrail saldırılarında en az 105 kişinin öldüğünü duyurdu.



