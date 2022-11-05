Lotodan 30 milyon dolar kazandı, eşine ve çocuklarına söylemedi

Lotodan 30 milyon dolar kazanan bir adamın bunu sarı civciv kostümüyle alması ve sonrasında yaptığı "Eşime ve çocuklarıma milyoner olduğumuzu söylemedim" açıklaması uluslararası kamuoyunda gündem oldu



Çin’in güneyinde yaşayan Mr. Li lakaplı bir adamın hikayesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu… Guangxi bölgesindeki Nanning’te 2019 yılında yapılan loto çekilişini kazanan Mr. Li isimli adam 30 milyon doların da sahibi oldu.

Fakat aradan geçen 3 yılın sonunda Nanning Evening News isimli medya kuruluşuna konuşan Mr. Li, aradan geçen bu süreçte 30 milyon dolar kazandığını eşinden ve çocuğundan gizlediğini söyledi. 2019’da ödülü almaya giden ve kimliğini gizli tutmak isteyen Mr. Li’nin o dönemde yüzünü kapatmak için dev bir civciv maskotu kostümü giydiği de öğrenildi.

Mr. Li yaptığı açıklamada neden ailesine milyoner olduğunu söylemediğini de, “Onların tembelleşmesini istemedim. Eşime ve çocuğuma söylemedim çünkü çalışmayacaklarını ya da gelecekte çok çalışmayacaklarından endişe ettim” dedi. İkramiyenin yaklaşık 683 bin dolarını yardım kuruluşlarına bağışladığını söylerken geri kalan parayla ne yapacağını da bilmediğini dile getirdi.

İkramiyeyi almadan önce ise Mr. Li çok endişe ettiğini söyledi. Mr. Li, “İkramiyeyi almadan önce otelde kaldım çünkü dışarı çıkıp biletimi kaybetmekten endişe ettim” dedi. Mr. Li, “2, 15, 19, 26, 27, 29 ve 2 numaralarıyla kazandığını söyledi.

