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Lotoda ikinci kez büyük ikramiyeyi kazandı

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Dünyada birçok kişi piyangoda büyük ikramiyeyi kazanarak zengin olma hayali kurarken Kanadalı Antoine Beaini, büyük ödülü ikinci kez kazanarak “dünyanın en şanslı insanlarından biri” olduğunu gösterdi

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Lotoda ikinci kez büyük ikramiyeyi kazandı

 
Kanada'da yaşayan Antoine Beaini, 13 ayda ikinci defa lotoda büyük ikramiyeyi kazanarak herkesi şaşırttı.
Geçen yıl Maxmillion LOTTO MAXprize oyununda 1 milyon Kanada Doları (Yaklaşık 14 milyon TL) kazanan Beaini, 13 ay sonra yeniden şansını denedi ve yine kazandı.
Milton isimli küçük bir kasabada yaşayan adam, bu ay oynadığı lotoda da büyük ikramiyeyi kazandığını görünce gözlerine inanamadı. Şansının bu kadar yaver gitmesi karşısında şaşkın olduğunu söyleyen adam, son piyangoda da 1 milyon Kanada Doları ödül kazanarak daha önce hayalini dahi kuramadığı bir servetin sahibi oldu.
Haberi alınca “Yine mi?” diye çığlık attığını anlatan Beaini, eşinin de sevinçten ağladığını söyledi. Bu parayı ailesi için harcayacağını belirten adam, “Çocuklarımın rahat etmesini istiyorum” dedi.
 
 
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