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Loto çekilişinde 433 kişi büyük ikramiye kazandı

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Loto çekilişinde 433 kişi büyük ikramiye kazandı

Filipinler’de Büyük Loto çekilişinden 433 kişiye büyük ikramiye çıktı. Manila Times’ın haberine göre, Büyük Loto yerel piyango çekilişinden çok sayıda kişiye büyük ikramiye çıkması, lotonun güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden oldu.
236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiye, 433 kişiye bölündüğünde her bir talihliye 545 bin pezo (9276 dolar) düşüyor.
Filipinler Yardım Kuruluşu Piyango Ofisi (PCSO), ikramiyeyi kazananların çoğunun, başkent Manila’dan olduğunu belirtti. Filipinler senatosu azınlık lideri Koko Pimentel, “şüpheli” sonuçlar hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.
“ŞAŞIRTICI AMA İMKANSIZ DEĞİL”
Bazı uzmanlar, 9-45-36-27-18-54 sayılarını tutturmanın “şaşırtıcı” olduğunu ancak imkansız olmadığını ifade etti.
Filipinler Matematik Enstitüsünde görevli profesör Guido David, söz konusu lotoda 400’den fazla kazananın olma olasılığının “binden fazla sıfırla takip edilen” bir sayı olduğunu söyledi. “Şaşıran ve sonucu olağan dışı bulan kişileri suçlamıyorum, ben de çıkan sonuca şaşkınım.” diyen David, istatistiksel olarak Büyük Loto kazanmak için 29 milyon kez oynamak gerektiğini belirtti. 
 
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