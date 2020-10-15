Londra ve Essex'te önlemler 'yüksek tehdit' seviyesine çıkarılıyor

"Yüksek tehdit" seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesini, dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmamasını, restoran ve barların 22.00'de kapanmasını içeriyor

Londra'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, salgına karşı alınan önlemlerin Cumartesi gününden itibaren "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacağı açıklandı. Londra'yla birlikte Essex ve Elmbridge'in de "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacağı bildirildi. Manchester'ın ise en üst seviyeye, yani "çok yüksek tehdit" kategorisine alınması bekleniyor.

"Yüksek tehdit" seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesini, dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmamasını, restoran ve barların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Londra milletvekillerini konuyla ilgili bilgilendirdi.

Avam Kamarası'nda önlemlerle ilgili milletvekillerine bilgi veren Sağlık Bakanı Matt Hancock, Londra'da her 10 günde bir vaka sayısının ikiye katlandığını açıkladı.

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Londra Belediye Başkan Khan: Başka bir seçenek yok

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Kimse daha fazla kısıtlama istemiyor ancak bu Londralıları korumak için gerekli görüldü" dedi ve "başka bir seçeneğin olmadığını" söyledi.

Koronavirüs kısıtlamalarının vaka artışı görülen bölgeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında görüşmeler devam ediyor.

Londra'da 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 730'a ulaşmış ve dün 1722 yeni vaka tespit edilmişti.

Ülke çapında yeni vaka sayıları dün 20 bine yaklaştı. Toplam vaka sayısı 657 bini aştı, can kaybı ise 43 bin 245'e ulaştı.

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Manchester'da 'en üst seviye' gündemde

"Çok yüksek tehdit" kategorisinde şimdiye kadar yalnızca Liverpool kenti bulunuyordu. Bugün alınan kararlarla Manchester'ın da en yüksek seviyede kısıtlamaların uygulanacağı üçüncü seviyeye geçmesi bekleniyor.

Hükümetin planı; İngiltere'yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörüyor.

"Yüksek tehdit" değerlendirmesi yapılan bölgelerde, farklı haneler arasında iç mekanlarda bütün buluşmalar yasaklanacak ve dış mekanlarda sadece 6 kişi bir araya gelebilecek.

"Çok yüksek tehdit" altında görülen bölgelerde ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanacak, barlar ve publar tamamen kapatılacak. Liverpool ve bağlı olduğu Merseyside bölgesi bu kategoriye giriyor.