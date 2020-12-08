Londra'da iki Kıbrıslı Türk daha koronavirüsten öldü

İngiltere’nin başkenti Londra’da son bir haftada 2 Kıbrıslı Türk daha koronavirüs salgınına yenik düştü.

Londra Gazete’ye konuşan Shacklewell Lane Türk Camisi (UK Turkish Islamic Trust) Başkanı Erkin Güney ve cami hocası Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim El Bakayi, Londra’da ikamet eden 69 ve 70 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Türk erkek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Son üç haftada 7 Kıbrıslı Türk ve 2 Türkiye kökenli toplum üyesi, Covid-19 salgınından dolayı hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kesin olarak bilinen Kıbrıslı Türklerin sayısı 105’e ve Türkiye kökenlilerin sayısı ise 43’e yükseldi.