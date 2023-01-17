Londra'da cinsel taciz skandalı: Polis memuru seri tecavüzcü olduğunu itiraf etti

İngiltere cinsel taciz skandalıyla çalkalandı. Başkent Londra'da bir polis memuru birçok kez cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Polis memuru 24 kez tecavüz suçu işlediği ve iki kez de tecavüz girişiminde bulunduğu itiraf etti. Teşkilat olay üzerine alarma geçti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da görülen mahkemede 48 yaşındaki polis memuru David Carrick, 18 yıllık bir süre içinde kadınlara yönelik cinsel saldırılar gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Skandal 2021 yılında Carrick'in cinsel saldırısına uğrayan bir kadının şikayetiyle ortaya çıktı. İlk şikayetin ardından 12 kadın Carrick'in saldırısına uğradığını açıkladı.2003 yılında başlayan ve 2020 yılına kadar süren suçların çoğu polis memurunun yaşadığı Hertfordshire bölgesinde gerçekleşti. Polis memurunun bazı kadınlarla arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştığı ve görevini onların güvenini kazanmak için kullandığı belirtildi.Polis ve savcılar, Carrick'in kurbanlarına hükmetmeye ve onları aşağılamaya çalıştığını, bazılarını saatlerce çıplak olarak küçük bir dolaba girmeye zorladığını söyledi.47 yaşındaki Carrick polis teşkilatının Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı adlı özel bir biriminde görev yapıyordu.

MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ



Carrick, dün görülen davada 49 kez cinsel taciz ve tecavüz suçu işlediğini kabul etti. Dokuz kadına tecavüz ettiğini itiraf eden Carrick, bazılarının aylar hatta yıllar boyunca tekrarlanan suçlar olduğunu söyledi. Bu vakalarda kadınların çoğu fiziksel şiddete uğramış ve yaralanmıştı.



800'DEN FAZLA POLİS İNCELEME ALTINDA



İtiraftan sonra, 800’den fazla polisin, 1.000’den fazla cinsel taciz ve ev içi şiddet şikayeti nedeniyle inceleme altında olduğu açıklandı.



Londra emniyeti, 5 bin mensubunun geçmişlerinin de inceleneceğini duyurdu.

"KORKUNÇ BİR VAKA



İngiltere'de Başbakanlık ofisi bunun "korkunç bir vaka" olduğunu ve Başbakan Rishi Sunak'ın "Mağdur ettiği herkesin yanında olduğunu" belirtti.



Carrick hakkında 2000-2021 arasında sekizinin kadınlara yönelik saldırı olduğu dokuz vaka bildirildi. Ancak kadınlar resmi olarak şikayette bulunmak istemedikleri ya da polisle işbirliğinden çekildikleri için soruşturma açılamadı.

Carrick'in cezası 6 Şubat'ta açıklanacak.