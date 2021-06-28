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Londra'da büyük patlama ve yangın!

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Londra İtfaiyesi, on itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci ile bir iş yerinin yakınındaki metro istasyonunda çıkan yangına müdahale ediyor. Patlamaya neyin sebep olduğu henüz belirlenememişken, patlamanın terör saldırısı olmasından endişe ediliyor.

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Londra'da büyük patlama ve yangın!
 

İngiltere'nin başkenti Londra'daki en eski metro istasyonlarından birinin yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.

Twitter ve YouTube başta olmak üzere çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan videolar, Londra'nın güneyindeki büyük sitedeki bir binanın girişinden fırlamakta olan ateş topu gözler önüne serdi.

Diğer paylaşımlar ise, Londra Metrosu raylarından ve bir kule bloğunun yanındaki platformlardan yükselen siyah duman bulutlarını gösteriyordu.

Patlamanın etkisiyle oluşan panik sürerken, patlamanın terör saldırısından ziyade, bir elektrik probleminden kaynaklanabileceği söyleniyor.

Patlamanın olduğu bölgede yoğun bir yerleşim ve iş merkezlerinin olması endişeleri arttırıyor.

 

 
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