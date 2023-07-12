Litvanya’da diplomasi trafiği

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.
Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti.
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