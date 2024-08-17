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Libya'da sel felaketiyle mücadele için "olağanüstü hal" ilan edildi

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, ülkenin güneybatısında etkili olan sel felaketiyle mücadele için "olağanüstü hal" (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

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Libya'da sel felaketiyle mücadele için "olağanüstü hal" ilan edildi
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, OHAL ilan edilerek, selden etkilenen bölgelerde saha hizmetlerinin yönetildiğini belirtti.

Dibeybe, "Hayat kurtarmak, yardımları ulaştırmak ve selden etkilenenlerin uğradığı zararı gidermek için belediyelerle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Hammad da yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketi nedeniyle "olağanüstü hal" ilan ettiklerini duyurdu.

Hammad, acil durum komitesi kurarak Gat şehri ve çevresinde müdahalenin ivedilikle yapılması, bölgedeki kötü hava şartlarına karşı her türlü tedbirin alınmasını istedi.

Libya'da Dibeybe ve Hammad, 12 Ağustos'ta ülkenin güneydoğusundaki Kufra kentindeki aşırı yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele için gerekli imkanların seferber edildiğini duyurmuştu.

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