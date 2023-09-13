Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp

Libya'da büyük bir sel felaketi yaşandı. Yalnızca Derne’de ölenlerin sayısı 5 bin 200 kişiye ulaştı. Kayıp kişi sayısı ise 7 bin

Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.

Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de kayıp.

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, ülkenin doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde yalnızca Derne’de ölenlerin sayısının 5 bin 200 kişiye ulaştığını söyledi.

Selde hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılanlardan 1300 kişinin naaşının toprağa verildiğini aktaran Harraz, sel felaketinde bazı ailelerin tamamının yok olması dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayan çok sayıda ceset bulunduğunu ve bunların şu an defnedilemeyeceğini belirtti.

Derne’de sel felaketinden ölenlerin sayısının 10 bini aşabileceğini ifade eden Harraz, “Halen bulunamayan çok sayıda ceset var ve şu anda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’dan gelen uzman kurtarma ekipleri sele kapılarak denize sürüklenen cesetleri kurtarmak için çalışıyor.” dedi.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad ise, kentteki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.

Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

Hammude, afetin etkilerine hızlı müdahale için yerel yetkililerle acil durum biriminin oluşturulması ve selden etkilenen bölgelere 60 milyon dinar (yaklaşık 12 milyon dolar) tahsis edilmesi gibi bir dizi kararın alındığını bildirdi.

Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen kentlerden Derne sakinlerini kurtarmak için uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Derne Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Derne'de çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti.

"Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var." diyen Emdur, "Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor." ifadelerini kullandı.

Derne Belediyesi, gün içerisinde yaptığı açıklamada, fırtına nedeniyle iki köprünün çöktüğünü duyurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, köprülerin çökmesi, sel suyunun daha güçlü akmasına, yapılar dahil olmak üzere yol üzerindeki her şeyi önüne katıp götürmesine, çok sayıda kişinin boğulmasına yol açtı.

