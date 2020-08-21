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Libya'da ateşkes ilan edildi

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes ilan ederek Sirte'nin silahsızlandırılması çağrısı yaptı. Mart ayında parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında da bulunuldu

Libya'da ateşkes ilan edildi
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini duyurdu.

MART AYINDA SEÇİM ÇAĞRISI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, mart ayında parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında da bulundu. Petrol tesislerine blokajların kaldırılması da istendi.

Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de ayrı bir açıklama yaparak ateşkes çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, Sirte'yi Hafter milislerinden almak için operasyon hazırlıkları yapıyordu. Hafter milislerine karşı son aylarda önemli kazanımlar elde edilmişti.

Halife Hafter'e bağlı milisler Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

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