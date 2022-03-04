Lehe Ledu Wildlife Zoo: Hayvanlar Yerine İnsanları Kafese Kapatan Sıra Dışı Hayvanat Bahçesi

Hayvanat bahçesi deyince aklınızda canlanan manzarayı az çok tahmin edebiliyoruz. Ancak Lehe Ledu, alışık olduğumuz hayvanat bahçelerinden oldukça farklı!

Konu hayvanat bahçeleri olduğunda her kafadan bir ses çıktığını görmek mümkün. İnsanlığın zevk için hayvanları küçücük kafeslere hapsetmesi uzun bir zamandır eleştiriliyor. Neyse ki hayvanların sessiz çığlığını Çin’deki bir hayvanat bahçesi duydu. Şunu söyleyebiliriz ki vahşi hayvanlarla olan bağımız, sandığımızdan çok daha derin bir geçmişe sahip. Vahşi hayvanlarla kurduğumuz bu bağı alışık olduğumuzdan farklı bir şekilde ele alan Lehe Ledu Wildlife Zoo’yu sizler için araştırdık. Çin’in Chongqing şehrinde bulunan bu hayvanat bahçesi, hayvanlar yerine insanları kafese kapatarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. İşte sıra dışı hayvanat bahçesi Lehe Ledu hakkında bilmeniz gerekenler…

Hayvanat bahçeleri, uzun yıllardır hayvanseverlerin gündemini meşgul ediyor

İnsanoğlu olarak yıllardır hayvanları kafeslere kapatıyoruz. Halbuki etik açıdan bakıldığında vahşi hayvanları kafeslere kapatmak hiç doğru görünmüyor. Hele ki tüm gün sergilendikleri hayvanat bahçelerinde! Buralarda yaşayan hayvanlar ömürlerini doğal ortamlarında değil, kafeslerin içerisinde geçiriyorlar. Geçmiş yıllarda küçücük bir kafesin içinde yaşadığı için depresyona giren, yemekten ve içmekten kesilen hayvanlara şahit olmuştuk. Üstelik bu hayvanat bahçelerinin korkunç bakım koşullarına değinmiyoruz bile! Diğer tüm hayvanseverler gibi bizlerin de dileği vahşi canlıları doğal ortamlarından koparıp bir kafesin içine tıkan hayvanat bahçelerinin kapatılması.

Şimdi sizleri rolleri tersine çeviren bir hayvanat bahçesiyle tanıştırmak istiyoruz!

Çin’in Chongqing şehrinde bulunan bu hayvanat bahçesi, bünyesindeki hayvanların doğada özgürce dolaşmalarına izin veriyor. Bunu yaparken de ziyaretçileri kafesli araçlara kapatarak güvenliklerini sağlıyor.

Peki hayvanat bahçelerinin tarihine dönmemiz gerekirse?

En eski hayvanat bahçelerinden biri 5 bin yıl önce Eski Mısır’da Heraconopolis’de kuruldu. Burası zengin insanların dünyanın dört bir yanından egzotik hayvanları toplamasıyla ortaya çıkmıştı. Konu kraliyet hayvanat bahçeleri olduğunda pek çok kraliyet ailesinin özel bir hayvanat bahçesine sahip olduğunu görüyoruz. İnsanlar, Antik Çin, Yunanistan, Babil, Meksika ve Roma’da zenginliklerini sergilemek için egzotik hayvanlar toplarlardı. Hatta bu hayvanları aralarında takas ederlerdi. Modern hayvanat bahçeleri göz önüne alındığında bu hayvanların yakalanma süreçleri de acı doluydu. Ek olarak yakalandıktan sonra da kötü muamele görmeye devam ettiler.

Roller değişiyor!

Lehe Ledu Wildlife Zoo, ziyaretçileri bir kafese kapatarak hayvanların nasıl hissettiğini de aktarmaya çalışıyor. Ek olarak ziyaretçiler, bu kafeslerin içinde büyük kediler tarafından kovalanarak minik bir adrenalin patlaması yaşıyorlar!