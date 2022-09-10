Lego oyuncakları çalan kişilere hapis cezası

4 bin pound değerindeki Lego oyuncağı çalan üçlüye hapis cezası verildi





İngiltere’de iki gün içinde 4 bin pound değerinde Lego kitini çalan üç adama ertelenmiş hapis cezaları verildi. Nottinghamshire Polisi, oyuncakların 29 ve 30 Ağustos’ta Worksop, Mansfield ve Netherfield’deki B&M mağazalarından alındığını söyledi.

Adamlar, bir memurun Newark yakınlarında oyuncaklarla dolu bir araç fark etmesi üzerine tutuklandı. Üçlü, 2 Eylül’de Nottingham Sulh Ceza Mahkemesi’nde üç kez hırsızlık suçunu kabul etti. Polis, hepsi 22 yaşında ve Londralı olan erkeklerin ilk olarak 29 Ağustos günü saat 17:00 BST’de Worksop’taki perakendeciyi hedef aldıklarını söyledi.

Adamlardan birinin personelin dikkatini dağıttığını, diğer ikisinin ise raflardan yaklaşık 650 pound değerinde Lego çaldığını söylediler. Yaklaşık üç saat sonra adamlar Mansfield’deki dükkana gittiler ve burada dört büyük çantayı yaklaşık bin pound değerinde Lego ile doldurdular ve ödeme yapmadan ayrıldılar. Polis ertesi gün Netherfield’daki dükkandan 3 bin pound değerinde Lego aldıklarını söyledi.



