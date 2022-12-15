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Kuzey Kutbu’nda yağışlar gitgide artıyor

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Yeni bir araştırma, sıcaklıkların yükseldiği Kuzey Kutbu'nda, iklim değişikliği nedeniyle kar, yağmur ve donan yağmur miktarında artış olduğunu gösterdi

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Kuzey Kutbu’nda yağışlar gitgide artıyor
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 BBC’nin haberine göre, Alaska Fairbanks Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırmada, 1950’den bu yana bölgede yağışların ilk olarak yüzde 10, ardından yüzde 15 arttığı tespit edildi. 

Araştırmada, sıcaklıkların artmasından dolayı okyanus üzerindeki buz tabakasının daha çok güneşe maruz kaldığı, bunun da daha fazla buharlaşmaya neden olduğu, sonucunda da kar ya da yağmur yağdığı kaydedildi.

Araştırmada, bölgenin, Ekim 2021 – Eylül 2022 arası son 72 yılın üçüncü en yağışlı yılını geçirdiği ortaya konuldu.

Alaska Fairbanks Üniversitesi’nden Prof. John Walsh, Kuzey Kutbu’ndaki özellikle okyanus üzerindeki izleme istasyonlarının seyrekliğinin bazı hava olaylarının incelenmesini ciddi şekilde zorlaştırdığını ifade etti.

Walsh, uzmanların var olan verileri inceleyerek ve bir küresel iklim modeli gibi bağımsız analitik yaklaşımlar kullanarak araştırılan hava olaylarının anlaşılmasının artık daha mümkün olduğunu belirtti.

VAHŞİ HAYVANLARIN BESLENMESİ ZORLAŞTI

Kuzey Kutbu’nun çoğu bölgesinde, yılın en yoğun bir günlük ve beş günlük yağış miktarlarında yükselme eğilimi olduğunu ifade eden Walsh, özellikle Kuzey Atlantik’te yağış olan günlerin gitgide arttığını aktardı.

Araştırmada, özellikle donan yağmurun büyük bir sorun haline geldiği belirtilerek, geride kalan buz tabakasının, yolları daha tehlikeli hale getirdiği ve bahar gelene kadar vahşi hayvanların beslenmesini zorlaştırdığı belirtildi.

Öte yandan, artan yağmur nedeniyle ortaya çıkan diğer sorun, karların daha hızlı erimesi ve bunun da sel ile sonuçlanması olarak gösterildi.

Kutup Raporu Kartı, Şikago’daki Amerikan Jeofizik Birliği’nin (AGU) sonbahar toplantısında yayımlandı.

Raporda, Kuzey Kutbu’ndaki hava olaylarıyla ilgili göstergeler ve “hayati işaretler” inceleniyor. Bu sene ilk kez yağış bu listeye eklendi. (AA)

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