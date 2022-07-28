Kuzey Kore lideri Kim: ABD ile çatışmaya hazırız

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Kore Savaşı Ateşkesi'nin 69. yıldönümünde konuştu. Kim, "Amerika Birleşik Devletleri'yle silahlı çatışmaya hazırız" dedi

Kuzey Kore Lider Kim Jong-Un'un ateşkesin 69. yılında yaptığı konuşma devlet televizyonu tarafından duyuruldu.



Silahlı kuvvetlerin herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazır olduğunu belirten Kim, "Ülkemizin nükleer savaş caydırıcı silahı da mutlak gücünü misyonuna uygun olarak tam ve hızlı bir şekilde harekete geçirmeye hazır." dedi.



Kim, ABD'yi düşmanca politikalarını haklı çıkarmak için Kuzey Kore'yi "şeytanlaştırmakla" suçlayarak, Kuzey Kore'yi hedef alan ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının ABD'nin "çifte standart" ve "gangstervari" yönlerini gösterdiğini kaydetti.



Kim, "Yoon Suk Yeol liderliğindeki Güney Kore hükümeti, önceki muhafazakar hükümetlerden daha ileri giden yüzleşme manyakları ve gangsterler tarafından yönetiliyor." ifadesini kullandı.



Nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğuna işaret eden Kim, "Böylesi tehlikeli bir girişim, güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon Suk Yeol hükümeti ve ordusu yok edilecek." ifadesini kullandı.

KUZEY KORE, NATO ZİRVESİ'NDEKİ 3'LÜ ZİRVEYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Kuzey Kore, 3 Temmuz'da Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın gerçekleştirdiği 3'lü zirvede askeri iş birliğine tepki göstermişti.



Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdiği 3'lü zirvede ele aldığı askeri iş birliği, sert şekilde kınanmıştı.