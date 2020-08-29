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Kuzey Kore lideri Kim; 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, corona virüse (Covid-19) karşı önlem olarak ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılması ve 1 kilometreden fazla yaklaşanın vurulması emrini verdiği iddia edildi

Kuzey Kore lideri Kim; 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun

 

 

 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un corona virüse karşı önlem alma kapsamında ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanları vurma emri verdiği iddia edildi. 


Kuzey Kore lideri Kim'den corona virüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun - 2

Geçtiğimiz aya kadar corona virüs vakası bulunmadığını belirten Kuzey Kore, Güney Kore’den gelen bir kişide virüs tespit edildiğini duyurmuştu


Kuzey Kore lideri Kim'den corona virüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun - 3
Radio Free Asia’nın (RFA) aktardığına göre Kim Jong-un, ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılmasını emretti.
Kuzey Kore lideri Kim'den corona virüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun - 4
Ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanların da vurulması emrini verdiği belirtildi.
Kuzey Kore lideri Kim'den corona virüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun - 5
RFA’daki haberde, “Hoeryong şehrinde polis, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, Kuzey Kore-Çin sınırının 1 kilometre yakınında bulunan herkesi orada bulunma nedenleri ne olursa olsun öldüreceklerini söyleyerek acil bir bildirim yayınladı” denildi.
Kuzey Kore lideri Kim'den corona virüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun - 6
Öte yandan, Kuzey Kore polisinin halka ‘düşmanın’ virüsle sınırlarına ‘sızmaya’ çalıştığını söylediği ifade edildi.
Kuzey Kore lideri Kim'den corona virüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun - 7
Yakın zamanda yaşanan gıda kıtlığı ve son sel felaketlerinden kaynaklanan yıkıma rağmen Kuzey Kore, dış yardımı reddediyor.
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