Kuzey Kore Hakkında 17 Şaşırtıcı Gerçek

İşte, Kuzey Kore hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 17 şaşırtıcı gerçek…

Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore, uzun yıllardır milyonlarca insanın oldukça merak ettiği bir ülke. Çünkü ülkedeki kapalı rejim nedeniyle Kuzey Kore hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Bu nedenle Kuzey Kore hakkında kulaktan dolma mitler, efsaneler gerçekmiş gibi anlatılıyor, kabul ediliyor. Ancak zaman zaman dünya siyasetinde ilginç çıkışları olan bu ada ülkesi hakkında gerçekliğinden emin olduğunuz bazı bilgilerimiz de var.

Örneğin Kuzey Kore 9 Eylül 1948’de Kore Yarımadası’nın kuzeyinde, Sovyetler Birliği’nin desteğiyle kuruldu. Öte yandan uzun yıllardır neredeyse tüm dünyadan yalıtılmış bir şekilde varlığını devam ettiren Kuzey Kore’ye dair bildiğimiz çok daha ilginç şeyler de var.

1. Kuzey Kore, 1950 yılından beri Güney Kore ile savaş halinde

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte, Kore Yarımadası Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği’nin mücadele alanlarından birisi haline geldi. Bu mücadele sonunda adanın güneyinde ABD güdümlü Batı yanlısı Güney Kore kurulurken, kuzeyde ise Sovyetler Birliği güdümlü komünist Kuzey Kore kuruldu.

İki ülkenin de nihai amacı, birleşik bir Kore meydana getirmekti. Ancak birleşmenin nasıl olacağı konusunda oldukça farklı yöntemleri savunuyorlardı. İşte bu nedenle iki ülke arasında 1950 yılında bir savaş başladı.

1953 yılına gelindiğinde bölgedeki sıcak çatışmalar azaldı ve fiili savaş sona erdi. Ancak iki ülke resmi olarak hiçbir zaman barış antlaşması imzalamadı. İşte bu nedenle Kuzey ve Güney Kore arasındaki savaş, teknik olarak 1950 yılından beri devam ediyor.

2. Halk, kendilerini Kuzey Koreli olarak isimlendirmiyor

Çünkü onlara göre adada yalnızca bir meşru yönetim ve tek bir Kore halkı var. Elbette, meşru yönetimin kendi hükümetleri olduğunu düşünüyorlar ve kendilerini yalnızca Koreli olarak niteliyorlar.

Kuzey Korelilerin görüşüne göre, Güney Kore’de yaşayanlar da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin yurttaşları ve dolayısıyla onlar da Koreli. Ancak gayrimeşru bir hükümet tarafından baskı altında tutuluyorlar.

3. Kurulduğundan beri aynı aile tarafından yönetiliyor

Kuzey Kore’nin ilk lideri, II. Dünya Savaşı döneminde gerilla savaşı yürüten Kim İl-sung’du. İl-sung, 1948 yılından öldüğü 1994 yılına kadar ülkeyi tek başına yönetti. Bu süre zarfında “Büyük Lider” unvanını elde etti. İl-sung hayatını kaybettiğinde ülkenin yönetimini oğlu Kim Jong-il devraldı. Jong-il ise 2011 yılındaki ölümüne kadar ülkeyi yönetti ve “Sevgili Lider” olarak isimlendirildi. Kuzey Kore’nin yönetimi günümüzde Jong-il’in oğlu Kim Jong-un’un ellerinde.

4. Komünist bir ülke değil

Kuzey Kore hakkındaki en büyük yanılgılardan biri de ülkenin halen komünizmle idare edildiği düşüncesi. Evet, Kuzey Kore yıllar önce komünist ideolojinin etrafında kuruldu. Ancak günümüzde bu ideolojiyi büyük oranda terk etmiş durumdalar.

Öyle ki 2009 yılına kadar kademeli olarak anayasalarında komünizmle ilgili hemen her şey çıkartıldı. Ülke, Jong-il tarafından oluşturulan ve ülkenin resmi ideolojisi olarak belirlenen Juche doktrinlerine göre yönetiliyor.

5. Kuzey Kore’nin kendi takvimi var

Bu takvim, Kim İl-sung’un doğduğu yıl olan 1912’den başlıyor.

6. Dünyanın en büyük sanat stüdyolarından biri Kuzey Kore’de bulunuyor

Başkent Pyongyang, Mansudae Sanat Stüdyosu isimli, 120 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilmiş devasa bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Ülkenin en iyi sanatçıları bu kurumda devlet tarafından istihdam ediliyor.

7. Halkın internete erişimi yok

Ülkede, sayıları ancak birkaç bin kişiyi bulan seçkin sınıfın internet kullanmasına izin veriliyor. Ancak seçkin sınıfın kullandığı internet bile bizim bildiğimiz anlamdaki internet değil. Seçkinler, Kwangmyong ismi verilen Kuzey Kore’nin “kendi internetini” kullanabiliyor.

Elbette bu internet sisteminde ancak hükümetin izin verdiği sitelere erişmek mümkün. Ülkede gerçek anlamda internet erişimi olan tek sınıf ise hükümet adına propaganda veya bilgisayar korsanlığı yapan birimler.

8. Kuzey Kore hükümeti ülkedeki okuma-yazma oranının yüzde yüz olduğunu iddia ediyor

9. Dünya üzerinde yalnızca iki ülkenin vatandaşları Kuzey Kore’ye vizesiz seyahat edebiliyor

Malezya ve Singapur. Bu iki ülkenin vatandaşı olmayan herkes, Kuzey Kore’yi ziyaret etmek için vize başvurusunda bulunmalı ve devlet onaylı bir tur acentesi ile seyahat etmeli.

10. Kuzey Kore, dünyadaki en büyük 4. orduya sahip

Ülkedeki aktif görevli asker sayısının 1,21 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Yani ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 5’i asker! Paramiliter kuvvetler ile yedek askeri personel de işin içine katıldığı zaman ülkedeki asker sayısının 10 milyona yaklaştığı düşünülüyor.

11. Askerlik yapmak hem kadınlar hem de erkekler için zorunlu

2015 yılından beri Kuzey Kore’deki kadınlar da 23 yaşından önce askere gitmek zorunda. Ülkedeki erkekler ise 17 yaşında askere alınıyor ve görev süreleri en az 10 yıl!

12. Pyongyang metrosu, aynı zamanda bir nükleer sığınak

13. Kuzey Kore’nin kendisine ait bir uzay programı var

Ülke uzun yıllardır uzaya roket ve uydu fırlatmak gibi çeşitli uzay görevlerini içeren bir program yürütüyor. Ancak programın ne ölçüde başarılı olduğu oldukça tartışmalı.

14. Ülkede yalnızca 4 adet televizyon kanalı var

Bu kanallar içerisinde, bir tarihsel propaganda ve haber kanalı, iki adet eğitim kanalı ve ülkedeki spor gelişmelerini aktaran spor kanalı yer alıyor.

15. Elektrik kesintileri Kuzey Kore’de oldukça yaygın

Çünkü ülkenin elektrik altyapısı oldukça eski. Bu nedenle ülke genelinde sık sık elektrik kesintileri meydana geliyor. Buna bağlı olarak başta televizyon olmak üzere elektrikle çalışan pek çok cihazın, yalnızca belirli saatlerde kullanılmasına izin veriliyor.

16. Kuzey Kore’nin İsveç’e 300 milyon dolar borcu var

1970’lerin ortalarında İsveç ile Kuzey Kore arasında önemli ticari anlaşmalar yapıldı. Bu dönemde İsveç, Kuzey Kore’ye ücretini daha sonra almak üzere bin adet araba gönderdi. Bu borç, günümüzde hâlâ ödenmiş değil ve İsveç hükümeti, Kuzey Kore’nin kendilerine ne kadar borcu olduğunu her yıl faiziyle birlikte yeniden hesaplıyor.

17. Kuzey Kore son derece güzel bir doğaya sahip

Ülke, özellikle yemyeşil ormanlarla kaplı nefes kesen dağ manzaralarıyla dikkat çekiyor.