Kuzey Kore'de gülmek yasaklandı

Kuzey Kore’yi 1994 ila 2011 yılları arasında yöneten Kim Jong-il'in ölümünün 10’uncu yıldönümünde ülkede 11 gün yas ilan edildiği açıkladı. 11 günlük yas döneminde kişilerin doğum günlerini kutlamasının ve sevdiklerinin yasını tutmasının yasak olduğu belirtilirken, gülmenin ve içki içmenin yasak olduğu vurgulandı

1994 ila 2011 yılları arasında Kuzey Kore’nin başında olan Kim Jong-il'in ölümünün 10’uncu yıldönümünde ülke 11 gün yas ilan edildiği açıkladı.

Bu süre zarfında ülke içerisinde 11 gün boyunca gülmek ve içki içmek yasaklandı.

Geçtiğimiz Cuma günü Kim Jong-il'in ölüm yıldönümü için anma töreni Kumsusan Güneş Sarayı'nda düzenlenirken, mevcut Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, törene katıldı.

Törene on binlerce Kuzey Koreli katılırken, babasının anma töreninde görüntülenen 37 yaşındaki Kim Jong-un’un hayli zayıfladığı dikkat çekti.

‘DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK VE YAS TUTMAK YASAK’



Ülkede bayraklar anma etkinlikleri kapsamında yarıya indirilirken, Radio Free'ye konuşan bir Sinuiju sakini, Kim Jong Il'in ölümünün 10’uncu yıldönümü için Kuzey Korelilerin 11 günlük bir yas dönemine girmesi ve hükümetin dayattığı gülmek, alkol almak ve boş vakitlerinde yapacakları etkinliklere katılmak gibi çeşitli yasaklara uyması gerektiğini söyledi.







Kuzey Koreli, “Geçmişte yas döneminde içki içerken veya sarhoşken yakalanan birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlu muamelesi gördü” derken, “Alındılar ve bir daha hiç görülmediler" şeklinde konuştu.

Sinuiju sakini, bu 11 günlük dönemde doğum günlerini kutlamanın ve sevdiklerinin yasını tutmanın da yasak olduğunu sözlerine ekledi.