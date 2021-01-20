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Kuzey' de Güney'li gibi eğlenenlere ceza

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Dünyaya kapalı yönetim yapısıyla eleştirilen Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl sonunda halkın eğlence ve sosyal hayatıyla ilgili kabul ettiği yasayla idama varan yeni cezaları uygulamaya başlıyor.

Kuzey' de Güney'li gibi eğlenenlere ceza
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 kapsamda çocuğu yasakları ihlal eden ebeveynlere, Güney Koreli gibi eğlenenlere, Güney Kore aksanıyla konuşanlara, bu ülkenin medya içerikleriyle yakalananlara, kayıtsız televizyon, radyo, bilgisayar ve yabancı cep telefonu bulunduranlara 15 yıla kadar hapis ve ağır para cezası verilebilecek.

BÜYÜK MİKTARDA İÇERİK İTHALİ ÖLÜM SEBEBİ OLABİLECEK

Seul merkezli web sitesi Daily NK tarafından ayrıntıları paylaşılan yasa kapsamında, Güney Kore'den yasaklı materyal ithal edenlerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağı açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri veya Japonya'dan büyük miktarda içerik ithal edenler ise ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

15 YILA KADAR HAPİS VE AĞIR PARA CEZASI

Yeni yasaya göre Güney Kore stillerinde konuşma veya yazmak da yasaklanırken Güney Koreli gibi eğlenenlere, Güney Kore aksanıyla konuşanlara, bu ülkenin medya içerikleriyle yakalananlara, kayıtsız televizyon, radyo, bilgisayar ve yabancı cep telefonu bulunduranlara 15 yıla kadar hapis ve ağır para cezası verilebilecek.

‘GECELERİ HEPSİ GÜNEY KORE DİZİSİ VE FİLMİ İZLİYOR’

Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'de milletvekili seçilen ilk kişi olan Tae Yong-ho, bir röportajda Kuzey Kore için "Gündüzleri, 'Yaşasın Kim Jong Un' diye bağırıyorlar ama geceleri hepsi Güney Kore dizilerini ve filmlerini izliyor" demişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise bir süre önce, kablosuz ağları genişletme ve izleyicilere daha iyi hizmet verebilmek için yayın kalitesini yükseltme sözü vermişti
 
 
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