Kutuplarda yeni bir salgın

Küresel ısınma, balıklarda daha önce hiç görülmeyen bir cilt tümörü salgınına neden oldu

Kuzey Kutbu’nda daha önce hiç görülmemiş bir salgın nedeniyle cilt tümörlerine sahip çok sayıda Antarktika balığı bulundu. ABD’nin Ohio Üniversitesi'nden araştırmacılar, küresel ısınmanın balıkların habitatını değiştirmesinin bir sonucu olarak hastalığın yayıldığını açıkladı.

ABD'de yer alan Ohio Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre, soluk pembe renkli ve kabarık tümörler Güney Kutbu'nda yaşayan balıklarda ortaya çıktı. Tümörler, bazı durumlarda balıkların vücut yüzeyinin üçte birinden fazlasını kapladı.

SORUMLUSU YÜKSELEN HAVA SICAKIKLARI

Science dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı olan Thomas Desvignes, "Yaşam koşulları zorlaştığında, hayvanlar hastalığa daha yatkın hale gelir. Yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle buzullar eridi. Güney Okyanusu'nun suları çevresel olarak istikrarlı ve kronik olarak soğuk, son 15-20 milyon yıldır donma noktasına yakın seyrediyordu. Antarktika'daki iklim, yükselen hava sıcaklıkları ve eriyen buzullar ile hızla değişiyor” dedi.

Desvignes, çalışma kapsamında biyolog John Postlethwait ile birlikte, nototenioidler adı verilen bir balık grubunu incelemek için Batı Antarktika Yarımadası'ndaki küçük bir fiyortu ziyaret etti.

Çalışmanın yazarları, Atlantik'ten Antarktika Okyanusu'na göç eden bu balıkları özellikle incelemek istediklerini, çünkü soğuk sulara dayanacak şekilde geliştiklerini belirtti. Söz konusu balıkların, kanlarının donmasını önleyen özel bir proteine sahip olduğu aktarıldı.

Ekip, enfekte olmuş birkaç balık topladıklarını ve daha fazla inceleme için onları laboratuvara götürdüklerini açıkladı.

Bilim insanları, hayvanlarda tümörlere neden olan parazitlerin, önceki X-hücre hastalığı vakalarında görülen diğer parazitlerden farklı bir cinse ait olduğunu belirledi.

BUZ ERİDİKÇE TUZ DAHA AZ TUZLU HALE GELDİ

Desvignes, “Bir salgını belirli bir nedene bağlamak zor olabilir. Ancak Antarktika ekosistemleri, iklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasız ve hızlı değişimler görüyor. Örneğin, buz eridikçe yakındaki su daha az tuzlu hale gelir. Ve bu nototenioidlerin yaşadığı dipteki su özellikle hızlı bir şekilde daha sıcak ve daha az tuzlu hale geliyor. 'İklim değişikliği parazitin yaşam döngüsünü de etkileyebilir, belki de yayılma ve bulaşmada daha etkili olabilir' değerlendirmesinde bulundu.