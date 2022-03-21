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Kutuplar için 'benzeri görülmemiş olaylar' uyarısı

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Bilim insanlarından kutuplar için yeni uyarı geldi. Dünya'nın her iki kutbundaki ürkütücü ısı dalgaları, “benzeri görülmemiş” olayların daha hızlı ve ani iklim çöküşüne işaret edebilir. Bilim insanları, ortaya çıkan olayların "tarihi", "benzeri görülmemiş" ve "dramatik" olduğu konusunda uyardı.

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Kutuplar için 'benzeri görülmemiş olaylar' uyarısı

 

 

 

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, dünyanın her iki kutbundaki ısı dalgalarının her geçen gün daha da keskin hale geldiği açıklandı.

Bilim insanları, dünyanın her iki kutbundaki ürkütücü ısı dalgalarının, "benzeri görülmemiş" olayların daha hızlı ve ani iklim çöküşüne işaret edebileceğini söyledi.


Kutuplar için 'benzeri görülmemiş olaylar' uyarısı - 2

Yapılan açıklamada, Antarktika'daki sıcaklıkların hafta sonu rekor seviyelere ulaştığı belirtilirken, bazı yerlerde termometrelerin şaşırtıcı bir şekilde ortalamanın 40 santigrat derecenin üzerini ölçtüğü aktarıldı.

Bununla birlikte, kuzey kutbuna yakın hava istasyonlarının da erime belirtileri gösterdiğinin altı çizilirken, bazı bölgelerde sıcaklıkların normalin 30 santigrat derece üzerine çıktığı bildirildi.


Kutuplar için 'benzeri görülmemiş olaylar' uyarısı - 3

Her iki kutup bölgesindeki ısınmanın normal seviyelerin çok üzerine çıktığı belirtilen araştırmalarda, kutuplardaki sıcaklıkların hızlı artışı, 'nın iklim sistemlerinde bozulmaya dair bir uyarı olduğu vurgulandı.


Kutuplar için 'benzeri görülmemiş olaylar' uyarısı - 4

Geçtiğimiz yıl, iklim biliminin kapsamlı bir incelemesinin ilk bölümünde, Hükümetler Arası  Paneli, halihazırda meydana gelen benzeri görülmemiş ısınma sinyalleri konusunda uyarıda bulunmuş, özellikle kutup erimesi gibi durumların, hızla geri döndürülemez hale gelebilecek bazı değişikliklere yol açtığı belirtilmişti.


Kutuplar için 'benzeri görülmemiş olaylar' uyarısı - 5

Bilim insanları, ortaya çıkan olayların "tarihi", "benzeri görülmemiş" ve "dramatik" olduğu konusunda uyardı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'ndeki Dünya Sistem Bilim Merkezi direktörü Michael Mann, kaydedilen aşırı hava durumunun endişe verici ölçüde tahminleri aştığını söyledi.

Mann, “Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın ısınması endişe kaynağı ve aşırı hava olaylarının artması bunlara örnektir ve endişe nedenidir" dedi.

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