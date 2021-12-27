Küresel ısınma milyonlarca kişiyi sefalete sürüklüyor

Dünya genelinde artan insan faaliyetleri ve küresel ısınma bu yıl, binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra, milyarlarca dolarlık zarara ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu. Yeni bir çalışma, küresel ısınmayla bağlantılı hava olaylarının sıklığının ve şiddetinin bu yıl belirgin bir şekilde arttığını ortaya koyarak milyonlarca insanı sefalete sürüklediğini gösterdi. Uzmanlar, özellikle yoksul ülkelerde yaşananların büyük bir insanlık trajedisi olduğuna dikkat çekerek, küresel bir yardım fonu kurulması çağrısında bulundu.

Küresel çapta yapılan yeni bir çalışmaya göre, değişen iklimle bağlantılı hava olayları, 2021'de dünya çapında milyonlarca kişiye sefalet getirdi. Christian Aid yardım kuruluşu tarafından yapılan araştırma, her biri, 5 milyar dolardan fazla hasara neden olan 10 aşırı olay tespit etti. En yıkıcı finansal etkiler, Ağustos ayında ABD'yi vuran Ida Kasırgası ve Temmuz ayında Avrupa'da yaşanan sellerin ardından geldi. Daha yoksul birçok bölgede, sel ve fırtınalar insanların kitlesel olarak yerinden edilmesine ve şiddetli ekonomik sıkıntıya neden oldu.

İNSAN FAALİYETLERİ HASARIN BOYUTUNU ARTTIRDI

Önde gelen bir araştırmacı olan Dr Friederike Otto, bu yılın başlarında, şu anda dünyada meydana gelen her sıcak hava dalgasının insan faaliyetleri tarafından "daha olası ve daha yoğun hale getirildiğini" açıkladı.

Ayrıca Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) altıncı değerlendirme raporunun ilk bölümünde de kasırgalar ve tropikal siklonlardaki insan etkisinin büyüdüğü aktarıldı.

Yeni çalışmanın yazarları, "Yoğun tropik siklonların oranı, rüzgar hızları ve artan küresel ısınmayla birlikte küresel ölçekte artacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

EN BÜYÜK ZARAR ABD'DE MEYDANA GELDİ

Christian Aid'e göre, yılın mali açıdan en yıkıcı hava olayı ABD’de meydana gelen Ida Kasırgası oldu. Yavaş hareket eden kasırga, Louisiana'daki binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Kasırga , birçok eyalet ve şehirde büyük yağışlar getirdi ve New York ilk kez bir ani sel acil durum uyarısı yayınladı.

65 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Olayın ardından en az 95 kişi hayatını kaybederken, Ida Kasırgası nedeniyle ekonomik kayıplar 65 milyar doları aştı.

SELLER AVRUPA'YA BÜYÜK ÇAPTA ZARAR VERDİ

Finansal açıdan en maliyetli ikinci hava olayı ise Temmuz ayında Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşanan sel oldu.

Büyük bir çoğunluğu Almanya’da olmak üzere seller nedeniyle 240 kişi yaşamını yitirdi. Toplamda 43 milyar dolarlık bir hasar meydana geldi.

ZENGİN ÜLKELERDEKİ ZARAR ÖLÇÜLEBİLİYOR

Diğer taraftan, araştırmadaki listede yer alan hava olaylarının büyük çoğunluğu gelişmiş ülkelerde meydana geldi. Bunun nedeni ise, bu ülkelerde genellikle insanların evlerini ve işyerlerini sigortalayabilecekleri kadar varlıklı olması ve sigorta şirketlerden alınan verilerin değerlendirilebilmesi olarak açıklandı.

Bununla birlikte, sigorta şirketi Aon'a göre 2021, küresel doğal felaketlerinin meydana geldiği son 5 yılda maliyetini 100 milyar doları aştığı dördüncü yıl oldu.

ASYA VE AFRİKA'DA MİLYONLARCA İNSAN GÖÇE ZORLANDI

Ancak, gelişmemiş ülkeler bakıldığından durum çok daha sancılı bir şekilde seyretti. Güney Sudan'daki sel 800 binden fazla insanı yerinden etti. Mayıs ayında Hindistan, Sri Lanka ve Maldivler'i vuran Tauktae Kasırgası nedeniyle 200 bin kişi her şeyini bırakıp göç etti.

Christian Aid'den rapor yazarı Dr. Kat Kramer, "Yaşananlar çok büyük bir insanlık trajedisi. Açıkçası evinizi, geçiminizi ve her şeyinizi kaybetmek ve bunu yeniden inşa etmek için gereken kaynaklara sahip olmamak inanılmaz derecede zor. Oysa en azından sigortanız varsa, sahip olduklarınızı tekrar kazanabilirsiz “dedi.

Çalışma ayrıca, gelecekteki hava ile ilgili etkileri azaltmak için karbon dioksit emisyonlarını azaltmaya yönelik artan çabalara duyulan ihtiyacı vurguladı. Küresel liderleri büyük ekonomik kayıplara uğrayan daha yoksul ülkelere yardım etmeye çağırdı.

Öte yandan, geçen ay İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 küresel iklim zirvesinde, iklimle ilgili olayların neden olduğu kayıp ve zararın finansmanı konusu, ülkeler arasında büyük bir anlaşmazlık gördü. Gelişmekte olan ülkeler nakit desteği isterken, daha zengin olanlar bu konuda daha fazla görüşmeye ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü. olduğunu söyledi.

Küresel ısınmayla bağlantılı hava olayları bu yıl milyonlarca kişiye sefalet getirdi

Dünya genelinde artan insan faaliyetleri ve küresel ısınma bu yıl, binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra, milyarlarca dolarlık zarara ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu. Yeni bir çalışma, küresel ısınmayla bağlantılı hava olaylarının sıklığının ve şiddetinin bu yıl belirgin bir şekilde arttığını ortaya koyarak milyonlarca insanı sefalete sürüklediğini gösterdi. Uzmanlar, özellikle yoksul ülkelerde yaşananların büyük bir insanlık trajedisi olduğuna dikkat çekerek, küresel bir yardım fonu kurulması çağrısında bulundu.

Paylaş

















Abone ol

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 27.12.2021 - 11:56

Küresel çapta yapılan yeni bir çalışmaya göre, değişen iklimle bağlantılı hava olayları, 2021'de dünya çapında milyonlarca kişiye sefalet getirdi. Christian Aid yardım kuruluşu tarafından yapılan araştırma, her biri, 5 milyar dolardan fazla hasara neden olan 10 aşırı olay tespit etti. En yıkıcı finansal etkiler, Ağustos ayında ABD'yi vuran Ida Kasırgası ve Temmuz ayında Avrupa'da yaşanan sellerin ardından geldi. Daha yoksul birçok bölgede, sel ve fırtınalar insanların kitlesel olarak yerinden edilmesine ve şiddetli ekonomik sıkıntıya neden oldu.

İNSAN FAALİYETLERİ HASARIN BOYUTUNU ARTTIRDI

Önde gelen bir araştırmacı olan Dr Friederike Otto, bu yılın başlarında, şu anda dünyada meydana gelen her sıcak hava dalgasının insan faaliyetleri tarafından "daha olası ve daha yoğun hale getirildiğini" açıkladı.

Ayrıca Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) altıncı değerlendirme raporunun ilk bölümünde de kasırgalar ve tropikal siklonlardaki insan etkisinin büyüdüğü aktarıldı.

Yeni çalışmanın yazarları, "Yoğun tropik siklonların oranı, rüzgar hızları ve artan küresel ısınmayla birlikte küresel ölçekte artacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

EN BÜYÜK ZARAR ABD'DE MEYDANA GELDİ

Christian Aid'e göre, yılın mali açıdan en yıkıcı hava olayı ABD’de meydana gelen Ida Kasırgası oldu. Yavaş hareket eden kasırga, Louisiana'daki binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Kasırga , birçok eyalet ve şehirde büyük yağışlar getirdi ve New York ilk kez bir ani sel acil durum uyarısı yayınladı.

65 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Olayın ardından en az 95 kişi hayatını kaybederken, Ida Kasırgası nedeniyle ekonomik kayıplar 65 milyar doları aştı.

SELLER AVRUPA'YA BÜYÜK ÇAPTA ZARAR VERDİ

Finansal açıdan en maliyetli ikinci hava olayı ise Temmuz ayında Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşanan sel oldu.

Büyük bir çoğunluğu Almanya’da olmak üzere seller nedeniyle 240 kişi yaşamını yitirdi. Toplamda 43 milyar dolarlık bir hasar meydana geldi.

ZENGİN ÜLKELERDEKİ ZARAR ÖLÇÜLEBİLİYOR

Diğer taraftan, araştırmadaki listede yer alan hava olaylarının büyük çoğunluğu gelişmiş ülkelerde meydana geldi. Bunun nedeni ise, bu ülkelerde genellikle insanların evlerini ve işyerlerini sigortalayabilecekleri kadar varlıklı olması ve sigorta şirketlerden alınan verilerin değerlendirilebilmesi olarak açıklandı.

Bununla birlikte, sigorta şirketi Aon'a göre 2021, küresel doğal felaketlerinin meydana geldiği son 5 yılda maliyetini 100 milyar doları aştığı dördüncü yıl oldu.

ASYA VE AFRİKA'DA MİLYONLARCA İNSAN GÖÇE ZORLANDI

Ancak, gelişmemiş ülkeler bakıldığından durum çok daha sancılı bir şekilde seyretti. Güney Sudan'daki sel 800 binden fazla insanı yerinden etti. Mayıs ayında Hindistan, Sri Lanka ve Maldivler'i vuran Tauktae Kasırgası nedeniyle 200 bin kişi her şeyini bırakıp göç etti.

Christian Aid'den rapor yazarı Dr. Kat Kramer, "Yaşananlar çok büyük bir insanlık trajedisi. Açıkçası evinizi, geçiminizi ve her şeyinizi kaybetmek ve bunu yeniden inşa etmek için gereken kaynaklara sahip olmamak inanılmaz derecede zor. Oysa en azından sigortanız varsa, sahip olduklarınızı tekrar kazanabilirsiz “dedi.

Çalışma ayrıca, gelecekteki hava ile ilgili etkileri azaltmak için karbon dioksit emisyonlarını azaltmaya yönelik artan çabalara duyulan ihtiyacı vurguladı. Küresel liderleri büyük ekonomik kayıplara uğrayan daha yoksul ülkelere yardım etmeye çağırdı.

Öte yandan, geçen ay İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 küresel iklim zirvesinde, iklimle ilgili olayların neden olduğu kayıp ve zararın finansmanı konusu, ülkeler arasında büyük bir anlaşmazlık gördü. Gelişmekte olan ülkeler nakit desteği isterken, daha zengin olanlar bu konuda daha fazla görüşmeye ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü. olduğunu söyledi.

KÜRESEL FON ÇAĞRISI

Christian Aid'in Bangladeş'teki iklim adaleti danışmanı Christian Nushrat Chowdhury, "Kayıp ve hasar konusunun COP26'da önemli bir sorun haline geldiğini görmek güzel olsa da, küresel ısınmadan kalıcı olarak zarar gören insanlara gerçekten yardım etmek için kurulmuş bir fon olmaması acı bir şekilde hayal kırıklığı yarattı. Bu fonu hayata geçirmek, 2022'de küresel bir öncelik olmalı” diye konuştu.

Christian Aid'in Bangladeş'teki iklim adaleti danışmanı Christian Nushrat Chowdhury, "Kayıp ve hasar konusunun COP26'da önemli bir sorun haline geldiğini görmek güzel olsa da, küresel ısınmadan kalıcı olarak zarar gören insanlara gerçekten yardım etmek için kurulmuş bir fon olmaması acı bir şekilde hayal kırıklığı yarattı. Bu fonu hayata geçirmek, 2022'de küresel bir öncelik olmalı” diye konuştu.