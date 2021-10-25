Küresel ısınma hakkında doğru bilinen yanlışlar

Bir şeyin çok küçük bir parçasını oluşturan bir maddenin, fazla bir etkisi olamayacağına dair argümana gelince, bir yetişkini öldürmek için vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 0,0001'i kadar olan sadece 0,1 gram siyanür yeterli. Bunu şu anda atmosferin yüzde 0.04'ünü oluşturan ve güçlü bir sera gazı olan karbondioksit ile karşılaştırın. Bu arada nitrojen, atmosferin yüzde 78'ini oluşturuyor ancak karbondioksit kadar sera etkisi yok.