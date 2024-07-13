Kurallara uyan turiste ücretsiz yemek ve şehir turu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, çevre ve iklim dostu girişimlerine katılan ziyaretçilerine ücretsiz müze turları, sanat atölyeleri ve daha fazlasını sunmayı hedefliyor

Venedik’in günübirlik gezginler için ücret alması, Barselona’da tatilcilerin ev kiralamasına yönelik yaklaşan yasak ve Mallorca’da alkol satışına getirilen kısıtlamalar… Turistlerin yarattığı kirlilikten ve kargaşadan bunalan popüler Avrupa destinasyonları çeşitli kısıtlamalar ve ücretlerle gündemde…

Ancak tam da böyle bir ortamda Kopenhag farklı bir yaklaşım deniyor: Sorumlu davranan turistleri ödüllendirmek.

15 Temmuz’dan itibaren, CopenPay isimli projeyle, bisiklet, tren yolculuğu ve temizlik çalışmaları gibi şehrin yeşil girişimlerine katılarak iklim dostu seyahat davranışı gösteren turistlere müze turları, kano kiralama, ücretsiz yemekler ve daha fazlasına erişim hakkı verilecek. Danimarka Başkent Bölgesi turizm organizasyonu Wonderful Copenhagen’ın CEO’su Mikkel Aarø-Hansen, “Turizmi çevresel bir yük olmaktan çıkarıp olumlu değişim için bir güce dönüştürmeliyiz. Bu dönüşümde önemli bir adım, nasıl hareket ettiğimizi, ne tükettiğimizi ve yerel halkla nasıl etkileşim kurduğumuzu değiştirmektir.” dedi.

Londra merkezli bir pazar araştırma grubu olan Kanter’in 2023 sürdürülebilirlik raporuna göre, tüketicilerin ortalama %81’i daha sürdürülebilir davranmak istediğini söylüyor, ancak yalnızca %22’si davranışlarını değiştirdi.

“DALGA ETKİSİ YARATMAK İSTİYORUZ”

CopenPay girişimi, iklim dostu eylemi kültürel deneyimler için bir para birimi haline getirerek “sürdürülebilir davranma isteği ile gerçek davranış arasındaki boşluğu” kapatmayı amaçlıyor.

Örneğin, yeni bir atık yönetim merkezinin üzerine inşa edilen yapay bir kayak pisti olan CopenHill’e bisikletle veya trenle gelenler, çatıdaki tepeden ücretsiz olarak inebilecekler. Diğer alanlar ziyaretçilerin temizlik çalışmalarında gönüllü olmalarıyla işlev kazanacak.

Danimarka Ulusal Galerisi, plastik atıkları sanat eserlerine dönüştürmek için atölyeler düzenleyecek ve Kopenhag Sörf Okulu, sörf kurslarından sonra 30 dakikalık plaj temizliğine katılan sörfçülere ücretsiz öğle yemeği sunacak. Yaz boyunca 20’den fazla cazibe merkezi pilot programa katılacak.

Hansen, “CopenPay ile vizyonumuz bir dalga etkisi yaratmak. Bu ve diğer girişimlerin başarısını sergileyerek, dünyanın dört bir yanındaki diğer şehirlerin daha sürdürülebilir turizm davranışını teşvik etmenin yolunu bulmaları için ilham alacağını ve sonuçta herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe yol açacağını umuyoruz.” diye ekledi.



