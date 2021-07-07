Kuraklık tehlikesi kapıda

AKDENİZ'DE ÇOK FAZLA AĞACA İHTİYAÇ VAR

Diğer taraftan, bilim insanları bazı ülkelerin diğerlerinden daha uygun olduğuna işaret ederek, her Avrupa ülkesinin ormanlık alanlarını gerçekçi bir şekilde yüzde 20 artıramayacağını kabul ediyor. Arazi verilerini inceleyen araştırmacılar, bu nedenle özellikle Britanya Adaları, batı ve güney Fransa, Portekiz, İtalya ve Doğu Avrupa'nın ağaçlandırma için uygun olduğunu buldular.

Çalışmanın ortak yazarlarından ETH Zürih'ten Ronny Meier, Akdeniz gibi alanların ağaç popülasyonunda en çok artışa ihtiyacı olduğunu söyledi.