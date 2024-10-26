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Küçük Prens'in orjinali açık artırmada: Fiyatı dudak uçuklattı

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Tarihin en çok satan kurgusal kitaplarından Antoine de Saint-Exupéry imzalı 'Küçük Prens' açık artırmaya çıkıyor. Nadir bulunan orijinal el yazısı kitabın fiyatı ise dudak uçuklattı

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Küçük Prens'in orjinali açık artırmada: Fiyatı dudak uçuklattı
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Yazar Antoine de Saint-Exupery’nin el yazısı ile üzerinde çalışıp düzeltmeler yaptığı bir kaç “Küçük Prens" kitabından biri bugün Dubai’de açık artırmaya çıkıyor.

FİYATI TAM 1.25 MİLYON DOLAR!

Londra'daki bir kitapçı, Antoine de Saint-Exupéry'nin çocuk klasiği Küçük Prens'in yazarın el yazısı olan orijinal bir dizgisini satıyor. Yıpranmış kitap Abu Dabi'de satışa sunulacak. Kitap için en az 1.25 milyon dolar fiyat istenecek.

Kitapta yazarın çok sayıda çiziminin yanı sıra ünlü “İnsan sadece kalbiyle net görür. Esas olan gözler için görünmezdir.”gibi yazıları da bulunuyor. El yazısıyla yapılan düzeltmelerin yanı sıra, satılacak olan versiyonda sonradan çıkarılan bazı bölümler de yer alıyor. Kitap bu yılın başlarında nadir kitaplar uzmanı Peter Harrington tarafından açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın alındı.

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