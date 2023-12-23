Kraliyet çocuklarına uygulanan sıra dışı sofra kuralı

Prenses Kate ve Prens William'ın çocukları Prens Louis, Prenses Charlotte ve Prens George'a uygulanan sıra dışı sofra kuralını, eski kraliyet şefi açıkladı

Kraliyetin küçük kardeşleri Prens Louis (5), Prenses Charlotte (8) ve Prens George'un (10) resmi Noel yemeğinde anneleri Kate Middleton ve babaları Prens William ile birlikte aynı masaya oturmalarına izin verilmediği ortaya çıktı.

Kraliçe II. Elizabeth ve Prenses Diana için çalışan eski kraliyet şefi Darren McGrady, Harper's Bazaar'a yaptığı açıklamada, kraliyet çocuklarının resmi akşam yemeklerinde veya Noel'lerde ebeveynleriyle birlikte yemek yiyememe kuralını anlattı.

Şef, kuralın "kibar konuşmayı" öğrenmenin öneminden kaynaklandığını açıkladı.

McGrady'ye göre, Galler Prensi ve Prensesi'nin üç çocuğunun "kibar konuşma sanatını öğrenene kadar yetişkinlerle birlikte oturmasına izin verilmiyor". Ayrıca Noel gibi büyük tatiller de dahil olmak üzere, çocuklara hiçbir istisna tanınmıyor.

Bunun yerine McGrady, üç çocuğun dadılarıyla birlikte çocuk odasında yemek yediğini, bu Noel'de de yine öyle yapacaklarını söyledi.

Şef, "Çocuklar yemek masasında düzgün bir şekilde hareket edebilecek yaşa gelene kadar her zaman bakıcılarıyla yemek yiyorlar" dedi.

Eski kraliyet şefi, genç kraliyet ailesinin dadılarının önemine de değinerek, onların işinin çocukların damak zevklerini de "eğitmek" olduğunu, "Kraliyet çocuk odası sadece genç kraliyet üyelerinin zihinlerini eğitmek için değil aynı zamanda onların damak zevklerini de eğitmek içindi" sözleriyle ifade etti.

Şef, "Dadı her zaman menünün kontrolünü elinde tutuyordu ve onların sadece bol miktarda sağlıklı sebze içeren değil, aynı zamanda onları yeni yetişkin yemekleriyle tanıştıran dengeli yemekler yemelerini sağlardı" diye ekledi.

Şef ayrıca, Prens William ve Prens Harry'ye sebzeyemeği yedirmenin kolay bir iş olmadığını söyledi. İkisine kraliyet yemek zamanlarında sebze yemeleri için rüşvet verildiğini ve bu işe yaramazsa küçük kraliyet üyelerinin yemeklerindeki sebzeleri en sevdikleri yiyeceklerin içine saklayarak verdiklerini söyledi.

