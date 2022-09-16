Kraliçe'ye veda için 8 kilometrelik kuyruk

Kraliçe 2. Elizabeth’e son görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişi, cenaze parlamentoya ulaşmadan çok önce kuyruk oluşturmaya başladı. Kuyruğun 8 kilometreyi bulabileceği belirtiliyor

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni öncesi halkın ziyaretine açıldı.Kraliçe'ye son görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişi, cenaze parlamentoya ulaşmadan çok önce kuyruk oluşturmaya başladı. Kuyruğun 8 kilometreyi bulabileceği, ziyaretin saatler sürebileceği belirtiliyor.96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin kapalı tabutu, TSİ 14.22'de Buckingham Sarayı'ndan başlayan askeri geçit töreniyle parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı.Kraliçe'nin dört çocuğu, Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward, cenazenin arkasından yürüdü. Andrew ve Harry, kraliyet görevlerini bıraktığı için sivil giyinirken, diğer kardeşler üniformalarıyla yürüdü.Burada katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in naaşı, TSİ 19.00'da halkın ziyaretine açıldı.Kraliçe'nin tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, Westminster Hall'ün önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Bazı ziyaretçiler, 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görebilmek için önceki geceden bu yana kuyrukta bekledi.ZİYARET EDECEKLER İÇİN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULANACAKİngiliz hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edeceklerin, havalimanlarındaki gibi çok sıkı güvenlikten geçeceği ve kalabalıkların uzun kuyruklara hazırlıklı olması uyarısında bulunmuştu.Toplu taşımada da uzun kuyruklar ve gecikmelerin yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "Ziyaretçilerin bekleyeceği kuyruk hareket etmeye devam edeceğinden, insanların oturmak için çok az fırsatı olacak ve muhtemelen bir gece saatlerce ayakta durmaları gerekecek." denilmişti.Bu nedenle, ziyaretçilerin, çocukları yanlarında getirmeye karar vermeden önce uyarıları dikkate alması gerektiğine dikkat çekilmişti.Ziyaretçilerin yanlarında taşıyabileceği eşyalar konusunda da çok sıkı kuralların olduğuna yer verilen açıklamada, çok küçük ebatlarda bir çantayla giriş yapabileceği, bu çantaların da girişte kontrolden geçirileceği bildirilmişti. Ayrıca, çiçek, mum ve hatıra eşyalarının da ziyaret alanına alınmayacağı belirtilmişti.Açıklamada, ziyaret esnasında kesinlikle görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyeceğinin de altı çizilmişti.Kraliçe'ye son görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişi,, cenaze parlamentoya ulaşmadan çok önce kuyruk oluşturmaya başladı. Kuyruk Lambet köprüsüne kadar taştı.750 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYORKuyruğun 8 kilometreyi bulabileceği, ziyaretin saatler sürebileceği belirtiliyor.Elizabeth'in naaşını, dört günde 750 bin kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.