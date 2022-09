Kraliçe, iki mücevheri ile birlikte gömülecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, sayısız zarif mücevherlerle süslendi. Ancak, 19 Eylül’de defnedildiğinde sadece iki mücevheri ile birlikte gömülecek





İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatının ardından hayata vedası sadece ülkesi ve Milletler Topluluğu için değil tüm dünya için bir devrin sonu anlamına geliyor. Elizabeth sonrasında birliğin akıbetinin ne olacağı da merak konusu. Güney Afrikalı aktivistler, Kraliçe'nin mücevherlerinin çalıntı olduğunu belirterek ülkeye geri dönmesini istedi. 1900'lü yılların başında Güney Afrika'dan çıkarılan en büyük taştan kesilen son derece değerli elmaslar ise şu anda Kraliçe'nin tabutunun yanındaki tacı ve asası içinde yer alıyor.

İşte Kraliçe'nin tabutunun yanında sergilenen mücevherlerin hikayesi...,

İngiltere’nin en uzun süre hüküm süren İngiliz hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül'de yazlık evi Balmoral Kalesi'nde son nefesini verdi.

1947'de Prens Philip ile evlendiği ve 1953'te taç giydiği Westminster Abbey'deki devlet cenazesinin ardından, Kraliçe son yolculuğuna, 19 Eylül'de Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli'nden uğurlanacak. Babası Kral George VI ve annesi Kraliçe Anne, kız kardeşi Prenses Margaret ve kocası Prens Philip’in yanına gömülecek.

İKİ MÜCEVHERİ İLE BİRLİKTE GÖMÜLECEK

Bununla birlikte, eşi görülmemiş yaşam yolculuğu boyunca, 2. Elizabeth sayısız zarif mücevherlerle süslendi. Ancak, 19 Eylül’de defnedildiğinde İngiltere'nin eski hükümdarı sadece iki mücevheri ile birlikte gömülecek.

Natural Diamond Council İletişim Başkanı Lisa Levinson, “Majesteleri, inanılmaz derece mütevazi bir kadındı. Galler’de yapılan alyansı ve sürekli taktığı bir çift inci küpesi ile gömülecek” dedi.

Levinson, Prens Philip'in annesi Battenberg Prensesi Alice'e ait olan Kraliçe'nin nişan yüzüğünün büyük olasılıkla Kraliçe'nin kızı Prenses Anne'ye geçeceğini de sözlerine ekledi:

"Genç Prens Philip, 2. Elizabeth'in platin üzerine yerleştirilmiş ve on bir doğal pırlantaya sahip nişan yüzüğünün tasarımıyla yakından ilgilendi. Yüzükte, üç karat yuvarlak tektaş pırlanta ve farklı küçük taşlar bulunuyordu” dedi.

2. Elizabeth’in durumu, vücuduna sığabilecek kadar mücevher takarak gömülen Kraliçe Victoria'dan oldukça farklı. Kraliçe Victoria, her parmağında bir yüzük, bileklerine yığılmış bilezikler ve boynuna değerli kolyeler takılarak toprağa verildi.

Diğer taraftan, 2. Elizabeth sadece birkaç mücevherle gömülecekken, cenaze gününe kadar Westminster Hall'daki katafalkta yatarken ona ait paha biçilemeyen meşyalar da tabutunun üzerinde sergilenecek. İmparatorluk Tacı’na ek olarak Kraliçe'nin küresi ve asası tabutun üstündeki eşyalar arasında yer alıyor

YAKLAŞIK 3 BİN ELMASA SAHİP

İmparatorluk Tacı, yüzyıllar boyunca İngiliz kralları ve kraliçeleri tarafından toplanan on binlerce değerli taştan oluşan paha biçilmez bir koleksiyondan oluşuyor. Taç, 2 bin 868 elmas, 273 inci, 17 safir, 11 zümrüt ve beş yakut dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin taşla parıldıyor.1,06 kilogram ağırlığa sahip olan taç, saltanatı sırasında, 2. Elizabeth tarafından Parlamento açılışı sırasında her yıl giyildi.

Kraliçe ayrıca 2018 yılında tacın ne kadar ağır olduğu konusunda şaka yaptı."Konuşmayı okumak için aşağıya bakamazsınız, konuşmayı yukarı almalısınız, çünkü yaparsanız boynunuz kırılır" dedi. 2019'da 2. Elizabeth, hükümdar 90'lı yaşlarına geldiğinde daha hafif bir taç kullanıldı ve törene son katıldığı 2021'de hiç taç giymedi.

Diğer taraftan İmparatorluk Tacı, Afrika'nın İkinci Yıldızı olarak adlandırılan 317 karat Cullinan II elmasını içeriyor. Şimdiye kadar bulunan en büyük elmastan kesilen elmas, Güney Afrika'da eski bir İngiliz kraliyet kolonisi olan Transvaal hükümeti tarafından 66. doğum gününde Edward VII'ye verildi. Taç, aynı zamanda kraliyet koleksiyonundaki en eski mücevheri olan bir safire de sahip. Aziz Edward (1003-1066) tarafından bir yüzüğe takıldığı belirtilen taş, tacın tepesindeki haçın ortasına yerleştirildi.

500 KARATLIK DEV ELMAS

Kraliçe Elizabeth’in tabutunun üzerinde yer alan diğer bir mücevheri ise asası. Afrika'nın Büyük Yıldızı veya Cullinan I olarak bilinen 500 karatlık elmas, 1905'te Güney Afrika'da çıkarıldı ve Güney Afrika'nın sömürge yetkilileri tarafından İngiliz kraliyet ailesine hediye edildi. Ardından Kraliçe'ye ait bir kraliyet asasına monte edildi.







HÜKÜMDAR KÜRESİ

2. Elizabeth'in tabutunun üzerinde sergilenen diğer bir eşyası olan Hükümdar Küresi (The Sovereign’s Orb) Hıristiyan dünyasında hükümdarın gücünü temsil ediyor. Üzerinde bir haç bulunan 27 cm genişliğindeki altın kürenin üzerindeki mücevherler yapıldığı yıl olan 1661'de var olduğuna inanılan 3 kıtayı temsil ediyor.

Hükümdar asası ve hükümdar küresi 1661'de 2. Charles için yapıldı.

PAHA BİÇİLEMEZ

Öte yandan, İmparatorluk Tacı'nın ve tüm kraliyet mücevherlerinin değerinin ne kadar olduğuna dair bir fiyat biçmek neredeyse imkansız. Kraliyet mücevherleri uzmanı Alastair Bruce, koleksiyonun parasal değerinin ötesinde olduğunu söyledi:

"Buna paha biçilmez demek mantıklı, ancak miktarı hesaplamak için koleksiyondaki elmas sayısı kadar sıfır ekleyebilirsiniz."

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN MÜCEVHERLER GERİ İSTENMEYE BAŞLADI

Öte yandan, Afrika'nın Büyük Yıldızı'nın ve diğer elmasların iadesine yönelik talepler ve ülkesine iade çağrıları Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden bu yana yoğunlaştı. Birçok Güney Afrikalı, İngiltere'nin mücevherleri elinde bulundurmasını gayrimeşru görüyor.

Kraliçe'nin ölümü, sömürgecilik ve onun mirasıyla nasıl bir ilişkisi olduğu hakkında bir tartışma başlattı. Güney Afrika medyası, tazminatların ödenmesi talepleri ile birlikte mücevherin mülkiyetini tartışıyor.

Aktivist Thanduxolo Sabelo, "Cullinan Elması Güney Afrika'ya derhal iade edilmelidir. "Ülkemizin ve diğer ülkelerin mineralleri, halkımız pahasına İngiltere'ye fayda sağlamaya devam ediyor" diye konuştu.

6 binden fazla kişi, Afrika'nın Büyük Yıldızı'nın iade edilmesi ve Güney Afrika'daki bir müzede sergilenmesi için dilekçeye imza attı. Güney Afrika parlamentosu üyesi Vuyolwethu Zungula da ülkesini "Britanya'nın verdiği tüm zarar için tazminat talep etmeye" ve "Britanya tarafından çalınan tüm altın, elmasların iadesini talep etmeye" çağırdı.