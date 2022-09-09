banner762
banner815
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
8 0
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
16 0
 
Hedefleri şampiyonluk
Hedefleri şampiyonluk
18 0
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
45 0
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
23 0
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
25 0
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
23 0
banner797

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak?

banner476

Tam 70 yıldır İngiltere tahtında oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze hazırlıkları da yıllardır detaylı şekilde planlanıyordu. Kraliçe'nin ölümünden sonra yapılacaklar konusunda bizzat kendisinin de çalıştığı biliniyordu. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte son derece detaylı bir plan da uygulamaya konuldu

banner825
Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak?

 

 Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ile yıllardır detaylı bir şekilde planlanan protokol de yürürlüğe girdi.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 2

İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda hayatını kaybeden 2. Elizabeth'in naaşının önce trenle Edinburgh'a, daha sonra da yine İskoçya'daki Aziz Giles katedraline götürülmesi planlanıyor.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 3

Burada Kraliyet ailesi üyeleri naaşın başında nöbet tutacak. Ardından Kraliçe'nin naaşı Londra'ya, Buckhingham Sarayı'na götürülecek.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 4

Naaşın tren ya da uçakla Londra'ya götürülmesi olasılığı bulunuyor. Her iki şekilde de naaş, İngiltere başbakanı ve kabine üyeleri tarafından karşılanacak.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 5

Yas döneminin sonuna kadar Buckhingham Sarayı'nda katafalka konulacak naaş, 8 günün ardından cenaze töreni için tıpkı daha önce Prenses Dıana ve diğer kraliyet üyelerinde olduğu gibi, Westminster Kilisesi'ne götürülecek.

Kilisedeki törene dünyadan pek çok liderin de katılması bekleniyor.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 6

Cenaze günü İngiltere'de borsa ve bankalar tatil edilecek.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 7

Kraliçenin ölümüyle 73 yaşındaki oğlu Charles, Kral 3. Charles adını alarak İngiltere'nin yeni hükümdarı oldu. Charles protokol gereği Londra'da yapılacak törenle resmen Kral olarak ilan edilecek.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 8

Kral Charles'ın taç giyme töreni ise Kraliçe'nin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştirilecek.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 9

İngiliz Marşı da değişecek. "Tanrı Kraliçe'yi korusun"sözünün yerini "Tanrı Kral'ı korusun" alacak.

Ülkede Kraliçe'nin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanısıra pasaportlar da yenilenecek.


Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar: Şimdi ne olacak? - 10
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.