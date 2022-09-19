banner875
banner815
6 0
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
5 0
 
Kurultayda yumruklar konuştu
Kurultayda yumruklar konuştu
10 0
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
20 0
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
20 0
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
12 0
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
22 0
banner797

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek

banner476

Bir yanda halk, Bir yandan dünya liderleri... Kraliçe 2. Elizabeth'e son görev için Londra'ya akın yaşanıyor

banner825
Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek

 

Kraliçe'nin naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar, başkent  sokaklarında uzadıkça uzadı. Hükümet, "kapasite doldu, gelmeyin" dese de halk sokakta.


Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 3

Kimileri çiçek bırakıyor, kimileri de saatler süren kuyrukları beklemeye göze alarak Westminter'a Hall'e giriş yapıp Kraliçe'ye vedasını ediyor. 

Londra'dan yansıyan manzara günlerdir böyle.


Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 4

Cenazenin ziyarete kapanmasına saatler kala, başkent sokaklarındaki kalabalık daha da arttı.


Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 5

Bir de liderler var. Kraliçe'nin Westminster Katedrali'ndeki resmi cenaze törenine yaklaşık 2 bin konuğun katılması bekleniyor.

Bunun 500'ünü devlet ve hükümet başkanları oluşturacak.


Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 6

Onlar arasında ABD Başkanı Joe Biden da var. Biden,, Westminter Hall'de liderler için ayrılan balkondan Kraliçe'nin tabutuna baktı; First Lady Jill Biden'la birlikte dua etti.


Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 7

Gün içerisinde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın da aralarında olduğu çok sayıda lider taziye için Westminster Hall'e gitti.


Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 8

Kral Charles ve İngiltere Başbakanı Liz Truss da cenaze töreni için Londra'ya giden liderlerden bazılarını kabul etti.


Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 9

Cenaze töreni öncesinde, kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.


Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 10

Metropolitan Polis Teşkilatı'nın üstlendiği önlemler, ülke tarihinin gördüğü en büyük güvenlik operasyonlarından biri.


Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 11

Güvenlik güçlerinin vardiyaları uzatıldı, izin günleri iptal edildi.

Silahlı polisler, keskin nişancılar görev başında.

Arama köpekleri, güvenlik kameraları, atlar ve helikopterler de operasyon için hazır.


Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek: Liderler cenaze için Londra'da - 2
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.