Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı bugün defnedilecek

Bir yanda halk, Bir yandan dünya liderleri... Kraliçe 2. Elizabeth'e son görev için Londra'ya akın yaşanıyor

Kraliçe'nin naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar, başkent sokaklarında uzadıkça uzadı. Hükümet, "kapasite doldu, gelmeyin" dese de halk sokakta.

Kimileri çiçek bırakıyor, kimileri de saatler süren kuyrukları beklemeye göze alarak Westminter'a Hall'e giriş yapıp Kraliçe'ye vedasını ediyor.

Londra'dan yansıyan manzara günlerdir böyle.

Cenazenin ziyarete kapanmasına saatler kala, başkent sokaklarındaki kalabalık daha da arttı.

Bir de liderler var. Kraliçe'nin Westminster Katedrali'ndeki resmi cenaze törenine yaklaşık 2 bin konuğun katılması bekleniyor.

Bunun 500'ünü devlet ve hükümet başkanları oluşturacak.

Onlar arasında ABD Başkanı Joe Biden da var. Biden,, Westminter Hall'de liderler için ayrılan balkondan Kraliçe'nin tabutuna baktı; First Lady Jill Biden'la birlikte dua etti.

Gün içerisinde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın da aralarında olduğu çok sayıda lider taziye için Westminster Hall'e gitti.

Kral Charles ve İngiltere Başbakanı Liz Truss da cenaze töreni için Londra'ya giden liderlerden bazılarını kabul etti.

Cenaze töreni öncesinde, kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Metropolitan Polis Teşkilatı'nın üstlendiği önlemler, ülke tarihinin gördüğü en büyük güvenlik operasyonlarından biri.

Güvenlik güçlerinin vardiyaları uzatıldı, izin günleri iptal edildi.



Silahlı polisler, keskin nişancılar görev başında.

Arama köpekleri, güvenlik kameraları, atlar ve helikopterler de operasyon için hazır.