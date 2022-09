İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, dün son yolculuğuna uğurlandı

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine kraliyet aile üyelerinin yanı sıra birçok dünya lideri katıldı. Kilise töreninin ardından Kraliçe'nin tabutu törenle Londra sokaklarından geçirildi.İngiltere, Elizabeth'in babası Kral 6. George için 1952 yılında yapılan törenden bu yana en görkemli cenaze törenine sahne oldu.İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth için önce Londra'nın merkezindeki Westminster Katedrali'nde tören düzenlendi.Önce Hanehalkı Süvarileri tarafından trompetlerle Son Mesaj isimli eser çalındı. Orijinal olarak 18. yüzyıl askeri borazan çağrısı olan eser, daha sonra kutsal bir anma marşı olarak önem kazandı.Ardından ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. O esnada Londra sokaklarında çıt çıkmadı.Saygı duruşunu, Ulusal Marş izledi. Tören, Kraliçe’ye bağlı gayda çalan bir müzisyenin yaktığı ağıtla sona erdi.Naaşı eşi Prens Philip'in yanına defnedilen Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet üyeleri katıldı.Kraliçe'nin taç giyme töreninde ve Prens Philip ile evlilik töreninde okunan ilahiler de dahil olmak üzere ilahiler okundu.Kate Middleton, Prens William ile çocukları en ön sırada, prens Harry ile Meghan Markle ise ikinci sırada törene katıldı.İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss törende İncil'den bir pasaj okudu. Pasajda, Yohanna İncili'nden İsa'nın müritlerine cennette bir yer vaat etmesiyle ilgili bir bölüm yer alıyor.Kraliçe Elizabeth'in çocukları Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward cenaze töreninde beraber yürüdü.Duygusal anların yaşandığı törende Kral III. Charles, annesinin tabutunun üzerine el yazısıyla bir not bıraktı.Kraliçe'nin tabutu törenle Londra sokaklarından geçirildi. İngiltere'nin farklı yerlerinden başkent Londra'ya gelen on binlerce kişi gece saatlerinden itibaren geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda sıralandı.Londra'nın merkezindeki Big Ben saat kulesinin çanları çalınırken, bir yandan da Hyde Park'ta Kraliyet Atlı Topçu Birliği'nin top atışları duyuldu.Geçit töreninde her biri silahlı kuvvetlerin üyelerinden oluşan yedi grup görev yaptı.Tören sırasında Kral Charles ve diğer kraliyet üyeleri tabutun arkasından yürüdü. Onları bir araç içerisinde Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Kate Middleton takip etti.İkinci bir araç, Sussex Düşesi Meghan ve Wessex Kontesi Sophie'yi taşıdı.Geçit töreni esnasında pek çok İngiliz gözyaşlarını tutamadı.İngiltere'de 1952'den beri bu büyüklükte bir cenaze töreni düzenlenmemişti.Son olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral 6. George için 1952 yılında bu denli görkemli bir tören yapılmıştı.Kafelerde, restoranlarda, hatta sinema salonlarında bile Kraliçe'nin cenazesi canlı olarak izlendi.Törende üç binden fazla askeri personel görev yaptı.Kraliçe'nin Kraliyet Sancağı'na sarılı tabutunun üzerinde İmparatorluk Tacı, Hükümdar'ın altın küresi ve asası bulunduKraliçe'nin naaşı St George Şapeli'nde başlayacak defin töreni için özel bir araçla Windsor Kalesi'ne nakledildi.Kraliçe'nin Kraliyet Sancağı'na sarılı tabutunun üzerinde İmparatorluk Tacı, Hükümdar'ın altın küresi ve asası bulunuyordu.İngiltere, 70 yıl tahtta kalan Kraliçe’sine veda ederken, cenaze töreninde gözler kraliyet ailesi üyelerinin üzerinde. Charles’ın ‘kral’ olmasının ardından onun ‘Galler Prensi’ unvanını alan Prens William ile artık ‘Galler Prensesi’ olarak anılan Kate Middleton, cenazeye çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte katıldı. Ama cenazenin asıl dikkatleri çeken iki ismi, kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti oldu.Kilisede Kral III. Charles ile eşi Konsort Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton en ön sırada yer alırken Harry ve Meghan çifti, ikinci sıradan töreni takip etti.Sussex çifti, Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile yan yana durdu.Kraliçe'nin Cenaze töreni için kent genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçlerinin vardiyaları uzatıldı, izin günleri iptal edildi. Bölgeye keskin nişancılar ve polislerin yanı sıra MI5 çalışanları da yerleştirildi. Arama köpekleri, güvenlik kameraları, atlar ve helikopterler de operasyon için hazırlandı.