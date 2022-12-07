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Krala ikinci yumurta saldırısı

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İngiltere’nin Luton kentinde halkla selamlaştığı sırada Kralı III. Charles'ın bulunduğu yöne yumurta atıldı. Yumurtayı attığından şüphelenilen 20’li yaşlarında bir kişi polis tarafından gözaltına alındı

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Krala ikinci yumurta saldırısı

 

İngiltere Kral III. Charles'a ikinci kez yumurtalı saldırının hedefi oldu. Luton kentinde halkla selamlaştığı sırada Kralı III. Charles'ın bulunduğu yöne doğru yumurta atıldı. Korumalar yumurtalı saldırıyı fark ederek Kralı kalabalıktan uzaklaştırırken, atılan yumurta Kral Charles’a denk gelmedi.

Yumurtayı attığından şüphelenilen 20’li yaşlarında bir kişi Bedfordshire polisi tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGANIN YUMURTA TAŞIMASI YASAKLANDI

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, en son 9 Kasım’da ülkenin kuzeyindeki York kentinde hayatını kaybeden İngiltere’nin eski Kraliçesi II. Elizabeth’in onuruna dikilen bir heykelin açılışını yapmak için düzenlediği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Fırlatılan yumurtalar Kral ve Kraliçe’ye isabet etmemişti. Saldırı sonrası gözaltına alınan 23 yaşındaki Patrick Thelwell isimli genç, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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