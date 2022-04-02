banner762
banner815
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
6 0
Gizemli yaratık
Gizemli yaratık
55 0
 
Halk isyanı
Halk isyanı
9 0
İftar sofrası ateş pahası
İftar sofrası ateş pahası
11 0
Motokros şampiyonası başlıyor
Motokros şampiyonası başlıyor
9 0
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
18 0
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
2.5B 0
banner797
banner794

Koyundan 40 kilo yün çıktı

banner476

Avustralya, Lancefield’de bulunan ve Alex adı verilen koyunun ilk ve son hali görenleri şaşırttı. Koyunun kırpılması sonucu tam 40 kilo yün çıktığı belirtildi

Koyundan 40 kilo yün çıktı

Avustralya’da ormanlık alanda bulunan ve uzun zamandır bakımsızlıktan tanımayacak hale gelen koyun, yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Hayvan hakları kuruluşu Edgar’s Mission Farm Sanctuary gözleminde tedaviye alınan koyunun ismi Alex oldu.
İngiliz Daily Mail gazetesi, ‘yepyeni bir hayata kavuşan’ Alex’in ilk ve son halini paylaştı.
Alex’in geçtiğimiz günlerde bir ormanda bulunduğu ve bir süredir ayakta duramayacak durumda olduğu aktarıldı. Kritik durumda olan koyunun tedaviye alındığı belirtildi. Alex’in bakımında görevli am Ahern, Alex’in tam zamanında bulunduğunu söyledi.
Ahern, “Zavallı hayvanın ne zamandır bu halde olduğunu bilmiyoruz. Fakat yapağının uzunluğuna bakılırsa, yıllardır kırpılmadığını söyleyebiliriz. Ve evet geç kalsaydık, Alex’in
bu dünyadan göçüp gitmiş olacağını biliyorum.” dedi.
Yetkililer, Alex’in tüylerini keserken tam 40 kilo yün çıkarıldığı açıklandı. Koyunun tüm yüzü keşelerle kaplandığı için gönüllüler su ve yiyecekleri elleriyle vermek zorunda kaldı.
Gönüllülerin Alex’in kalın, birbirine dolanmış paltosunu çıkarmalarının bir saat sürdüğü açıklandı. Normalde bu işlemin birkaç dakika sürdüğü belirtildi.
Koyunun 40 kilogramlık postunun böceklerle kaplı olduğu ve bunun sağlığını etkilediği belirtildi. Ancak Alex, bakımın ardından şimdi sağlıklı ve yeni hayatından oldukça mutlu… Şimdi Avustralya, Lancefield’deki 153 dönümlük bir alanda hayatına devam ediyor…
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.