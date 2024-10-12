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Köylülerin kuşatma sırasında sakladığı hazine bulundu

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Macaristan'ın kuzeybatısındaki Bükk dağları çevresinde kapsamlı araştırmalar yürüten arkeologlar yaklaşık 2 bin 700 yıllık mücevherler ve demir malzemeler içeren eşsiz bir hazine keşfetti

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Köylülerin kuşatma sırasında sakladığı hazine bulundu
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Macaristan'ın Bükk sıradağları dolaylarında kazı çalışmaları yürüten arkeologlar 2 bin 700 yıllık eşsiz bir hazine keşfetti. İlk belirlemeler göre kuşatma sırasında köylülerin sakladığı anlaşılan hazinenin içerisinde demir at koşumları ve değerli mücevherler de bulunuyor. 
 Güneydoğu Avrupa, özellikle de Balkan bölgesi kültürleriyle ilişkilendirilen hazinenin araştırılması konusunda Bükk Milli Parkı'ndan uzmanlar da katıldı.
Ortaya çıkan buluntularla değerli eserleri keşfetmenin yanında, aynı zamanda antik köyün yaşamının ayrıntılı bir resmini oluşturmak da mümkün oldu. 
Keşif, bölgenin eski sakinlerinin yaşamlarına, ticari ilişkilerine ve askeri çatışmalara yeni bir bakış açısı getirdi.
 
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