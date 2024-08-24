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‘Kötülük Sekreteri’nin cezası onandı

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Tarihe 'Kötülük Sekreteri' olarak geçen 99 yaşındaki Alman Nazi Irmgard Furchner, toplama kampında 10 bin kişinin ölümündeki rolü nedeniyle aldığı mahkûmiyet kararını bozduramadı

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‘Kötülük Sekreteri’nin cezası onandı
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Almanya'da Yargıtay, 1943-1945 yılları arasında Polonya'nın Danzig kenti yakınlarındaki Stutthof Toplama Kampı'nda 10 binden fazla kişinin öldürülmesine "yardım etmekten" Itzhohe Eyalet Mahkemesi tarafından ertelemeli 2 yıl hapis cezasına çarptırılan 99 yaşındaki Irmgard Furchner'in cezasını onadı.
Alman basınında yer alan habere göre, Leipzig'de bulunan Yargıtay, Furchner'in Itzhohe Eyalet Mahkemesinin verdiği karara itirazını değerlendirdi.
Haberde, Yargıtayın, Itzhohe Eyalet Mahkemesinin 10 bin 505 kişinin öldürülmesine yardım etmekten 2 yıl ertelemeli hapis cezası verilen Furchner'in itirazının reddedildiği ve eyalet mahkemesinin kararının onandığı belirtildi.
Eyalet Mahkemesinin 2 yıl önce verdiği kararda, olayın yaşandığı tarihte 17-18 yaşlarında olan ve Stutthof kampında sekreter olarak çalışan Furchner'in toplama kampı sorumlularına yardımcı olduğu ve kampın organizasyonu ve sistematik öldürme eylemlerinin gerçekleşmesi için Furchner'in çalışmalarının önem teşkil ettiği ifade edilmişti.
Furchner'in avukatları, müvekkilinin kampta neler olup olmadığını bilmediğini savunarak, Furchner'in kamptaki işinin daha önce bankada yaptığı işten farklı olmadığını belirtmişti.
Nazi Almanya'sında Stutthof Toplama Kampı'nda 1939-1945 yıllarında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.
 
 
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