banner583
banner590
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
7 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
8 0
 
AB’den iki devlet formülüne ret
AB’den iki devlet formülüne ret
7 0
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
19 0
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
Mevlit: Ölü dönemde yapabileceklerimizin çalışmalarını yapıyoruz
14 0
Efsane Devam Ediyor
Efsane Devam Ediyor
21 0
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
56 0
banner529
banner570

Kosova İsrail’in başkenti olarak tanıdığı Kudüs’te büyükelçilik açacak

banner476

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma, çevrim içi ortamda düzenlenen törende imzalandı.

Kosova İsrail’in başkenti olarak tanıdığı Kudüs’te büyükelçilik açacak
banner601

Anlaşmayı Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi imzaladı.

Törende, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik anlaşmanın yanı sıra iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişare ve kalkınma iş birliği konularında iki protokol de imzalandı.

KOSOVA DIŞİŞLERİ BAKANI : “KOSOVA TARİHİ İÇİN ALTIN BİR SAYFA”

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Haradinaj-Stublla, yaptığı konuşmada, anlaşmayı "Kosova tarihi için altın bir sayfa" olarak nitelendirerek, Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkiler kurabilmek için uzun süredir beklediğini ifade etti.

İsrailli bakan Ashkenazi ise imzalanan anlaşma ve protokollerin İsrail ile Kosova halkları arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğini belirterek, İsrail'in Balkanlar'ı istikrarlı görmek istediğini vurguladı.

Anlaşma için yaptığı arabuluculuktan dolayı ABD'ye de teşekkür eden Ashkenazi, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını aktararak, ofisinde bulunan ve üzerinde "Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliği" yazılı tabelayı gösterdi.

Ashkenazi, İsrail'in Priştine Büyükelçiliği açıldığında tarafların yeniden görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açacak nüfusunun büyük bölümü Müslüman ilk ülke olacağını ifade etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalarken, bu anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması noktasında karar alınmıştı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.