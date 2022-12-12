Kosova'da endişe yaratan gerilim

Kosova'da, plaka kriziyle başlayan gerginlik haftasonu yeniden alevlendi.
Polis teşkilatı içindeki Kosovalı Sırplar plaka uygulamasını protesto etmek için geçen ay istifa etmişti. İçlerinden biri gözaltına alındı. Eski polisin gözaltına alınmasını protesto etmek için Kosovalı Sırplar yollara barikatlar kurdu.
Kosova yönetimi, ülkenin kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgedeki polis sayısını artırmıştı. Cumartesi gecesi devriye gezen polislere ateş açıldı. Polisler karşılık verdi.
Kosova'daki Avrupa Birliği misyonuna ait araca da el bombası atıldı. Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksander Vuçiç, son gelişmeler üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Kosovalı Sırplara, NATO askerlerine ve Avrupa Birliği misyonunun üyelerine karşı şiddet uygulanmaması çağrısı yaptı. Vuçiç, Kosova'nın kuzeyinde gözaltına alınan bütün Sırpların serbest bırakılmasını istedi. Sırbistan Devlet Başkanı, Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda varılan anlaşma çerçevesinde Kosova polisinin bölgeden çekilmesini de talep etti.
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve NATO ise Kosovalı Sırplardan, barikatları kaldırmalarını istedi. Kosovalı Sırplar, kamyonlarla kurdukları barikatlarla Sırbistan sınırına giden yolları Cumartesi'den bu yana tutuyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti de NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR'dan barikatları kaldırmasını talep etti.
Batı başkentlerinden yapılan açıklamalarda tüm taraflara itidal çarısı yapıldı. Provokasyonlardan kaçınmaları istendi.
Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Josep Borell, sokaklardaki çatışma eğilimini sona erdirmek için taraflardan müzakere masasına geri dönmelerini istedi.
1 milyon 800 bin nüfuslu Kosova, 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan, 100'den fazla ülke tarafından tanınan Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmiyor.
Son gerginlik, Kosova hükümetinin, Kosovalı Sırpların kullandığı Sırbistan plakalarını Kosova plakalarıyla değiştirme kararının ardından başladı.
Kriz, Kosova'nın uygulamayı ertelemesi, Sırbistan'ın da yeni plaka vermeyi durdurmasıyla aşılmıştı.