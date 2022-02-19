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Koronavirüs yardım parasıyla kiralık katil tuttu

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ABD’nin Florida eyaletinde bir kadının, 2021'de devletten aldığı koronavirüs yardım parası ile kiralık katil tuttuğu tespit edildi

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Koronavirüs yardım parasıyla kiralık katil tuttu

Amerika’da yayımlanan Miami Herald gazetesinde yer alan haberde, ABD'de 33 yaşındaki Jasmine Martinez’in, işyerlerine verilen COVID-19 federal yardımını uzun süredir düşmanı olduğu bir kadını öldürmek için kullandığına inanıldığı bilgisi paylaşıldı.
Miami polisinin gözaltı tutanaklarında, Martinez'in, nisan 2021’de aldığı yaklaşık 15 bin dolar tutarındaki COVID-19 yardım parası ile 24 yaşındaki Le’Shonte Jones adlı kadının öldürülmesi için kiralık katil tuttuğu yazıldı.
Polis, aynı günlerde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Jones'un katil sanığı olan eski mahkum Javon Carter’ın cep telefonunda büyük miktarda parayı sayarken çekilmiş bir video bulduklarını açıkladı.
Gözaltına alınan Carter, Jones'un öldürülmesi ile ilgili 1'inci derece cinayetle suçlanırken, Martinez’in de kiralık katil tutma suçlamasından yargılanacağı bilgisi paylaşıldı.
 
 
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