“Korkuyorum”

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının baş aktörü Rasmus Paludan, Türkiye'nin ve dünyanın tepkisini çeken provokasyonu sonrasında "korktuğunu" söyledi. Danimarkalı aşırı sağcı Paludan, dakikada 20 ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Amacının Türkiye'ye gol atmak olduğunu söyleyen Paludan, ancak "İşlerin isteği gibi gitmediğini" vurguladı



Expressen gazetesine konuşan aşırı sağcı politikacı, "Pişman mısınız?" sorusuna, "Hayır. Önemli politik sebepler olduğunu düşündüğüm için yaptım. Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm." cevabını verdi.

Paludan'ın Stram Kurs partisi

Rasmus Paludan yaptıklarıyla İsveç'in NATO üyeliği arasında bir bağlantı görmediğini iddia etti. Paludan, "NATO başvurusu ile İsveç'te ifade özgürlüğüne sahip olmanız arasında bir bağlantı göremiyorum. Türkiye için önemli olan İsveç'in savaşma isteği ve savunma kabiliyetidir." diye konuştu.

PALUDAN'IN KUR'AN-I KERİM PROVOKASYONU

Paludan büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde gitti. Önce elinde Kur'an-ı Kerim'le açıklama yaptı. Ardından Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı.

Daha sonra da elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı.

Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin lideri Rasmus Paludan İsveç 'te yaptığı provokasyonun ardından konuştu. İşlerin beklediği gibi gitmediğini söyleyen Paludan, "Türkiye'ye karşı gol attığımı sanıyordum. İşte bu dedim. Hayal ettiğim gibi sonuçlanmadı." ifadelerini kullandı.Expressen gazetesine konuşan aşırı sağcı politikacı, "Pişman mısınız?" sorusuna, "Hayır. Önemli politik sebepler olduğunu düşündüğüm için yaptım. Bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm." cevabını verdi.Paludan'ın Stram Kurs partisi Danimarka 'da kuruldu. Kendisi Danimarkalı bir avukat. Daha önce de Kur'an -ı Kerim yakan Rasmus Paludan eylemlerini İsveç'te gerçekleştiriyor. Rasmus Paludan sosyal medya üzerinden dakikada 20 tehdit aldığını söyledi. Danimarkalı siyasetçi "Korkuyor musunuz?" sorusunu, "Evet, birileri açıkça beni öldüreceğini söylediğinde korkarım. Sonrasında neler yapacaklarını tasvir ediyorlar." ifadeleriyle yanıtladı.Rasmus Paludan yaptıklarıyla İsveç'in NATO üyeliği arasında bir bağlantı görmediğini iddia etti. Paludan, "NATO başvurusu ile İsveç'te ifade özgürlüğüne sahip olmanız arasında bir bağlantı göremiyorum. Türkiye için önemli olan İsveç'in savaşma isteği ve savunma kabiliyetidir." diye konuştu.Paludan büyükelçilik yakınına polis koruması eşliğinde gitti. Önce elinde Kur'an-ı Kerim'le açıklama yaptı. Ardından Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açtı.Daha sonra da elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan provokasyonunu gerçekleştirdiği anda etrafı polis tarafından koruma altına alınmıştı.